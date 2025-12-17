Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-funcionário processa Angélica por trabalho sem carteira assinada e demissão por WhatsApp

Homem pede uma indenização de mais de R$ 190 mil; entenda caso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:34

Angélica
Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica está sendo processada por um ex-funcionário que atuou como cuidador de idosos e era responsável por auxiliar o pai da apresentadora. O homem apresentou uma série de acusações e pede uma indenização de R$ 191.674,18. As informações são da coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Segundo a ação, Jardelson foi contratado em outubro de 2021 e permaneceu na função por 3 anos e 9 meses, cuidando diretamente do pai de Angélica. Além disso, ele também realizou atendimentos básicos à mãe da apresentadora, como administração de medicamentos e aferição de sinais vitais. 

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com o processo, o cuidador cumpria jornada 12x36, das 8h às 20h, incluindo Natal, Ano-Novo e outras datas festivas, mas nunca teve a carteira de trabalho assinada. O último salário informado seria de R$ 6.600.

Os documentos também afirmam que ele foi demitido por mensagem de WhatsApp, no dia 2 de julho de 2025, e não recebeu verba rescisória, férias ou 13º salário - benefício que, de acordo com os autos, nunca teria sido quitado durante todo o período de trabalho.

Além da indenização por danos morais, o ex-cuidador pede o reconhecimento do vínculo empregatício, assinatura e baixa da Carteira de Trabalho e Previdência Social, aviso prévio de 39 dias, pagamento de salários atrasados e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
1 de 12
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

O homem ainda afirma ainda que teve o salário do mês da demissão retido e que, por ser de baixa renda, passou por uma situação constrangedora após o desligamento, precisando pedir dinheiro emprestado a amigos e parentes para conseguir se manter.

Segundo o site Metrópoles, por conta do "esgotamento que as audiências telepresenciais trazem aos juízes e servidores", o juiz responsável pelo processo negou o pedido de audiência on-line. Desta forma, o caso deve ser resolvido pessoalmente, no tribunal, em março de 2026.

Leia mais

Imagem - Bárbara Evans chora ao revelar suspeita de doença do filho e relata exaustão mental

Bárbara Evans chora ao revelar suspeita de doença do filho e relata exaustão mental

Imagem - Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Imagem - Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA

Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA

Tags:

Angélica Luciano Huck Processo Justiça Whatsapp

Mais recentes

Imagem - Datena passa por cirurgia no coração e revela que situação era 'muito grave': 'Tenho um problema sério'

Datena passa por cirurgia no coração e revela que situação era 'muito grave': 'Tenho um problema sério'
Imagem - Hoje (17 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso: escolhas definem os próximos passos dos signos

Hoje (17 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso: escolhas definem os próximos passos dos signos
Imagem - Bárbara Evans chora ao revelar suspeita de doença do filho e relata exaustão mental

Bárbara Evans chora ao revelar suspeita de doença do filho e relata exaustão mental

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
01

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
02

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
04

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos