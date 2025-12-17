NA JUSTIÇA

Ex-funcionário processa Angélica por trabalho sem carteira assinada e demissão por WhatsApp

Homem pede uma indenização de mais de R$ 190 mil; entenda caso

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:34

Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica está sendo processada por um ex-funcionário que atuou como cuidador de idosos e era responsável por auxiliar o pai da apresentadora. O homem apresentou uma série de acusações e pede uma indenização de R$ 191.674,18. As informações são da coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Segundo a ação, Jardelson foi contratado em outubro de 2021 e permaneceu na função por 3 anos e 9 meses, cuidando diretamente do pai de Angélica. Além disso, ele também realizou atendimentos básicos à mãe da apresentadora, como administração de medicamentos e aferição de sinais vitais.

Ainda de acordo com o processo, o cuidador cumpria jornada 12x36, das 8h às 20h, incluindo Natal, Ano-Novo e outras datas festivas, mas nunca teve a carteira de trabalho assinada. O último salário informado seria de R$ 6.600.

Os documentos também afirmam que ele foi demitido por mensagem de WhatsApp, no dia 2 de julho de 2025, e não recebeu verba rescisória, férias ou 13º salário - benefício que, de acordo com os autos, nunca teria sido quitado durante todo o período de trabalho.

Além da indenização por danos morais, o ex-cuidador pede o reconhecimento do vínculo empregatício, assinatura e baixa da Carteira de Trabalho e Previdência Social, aviso prévio de 39 dias, pagamento de salários atrasados e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O homem ainda afirma ainda que teve o salário do mês da demissão retido e que, por ser de baixa renda, passou por uma situação constrangedora após o desligamento, precisando pedir dinheiro emprestado a amigos e parentes para conseguir se manter.