Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA

Artista surgiu fazendo ioga com Theo

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:22

Lucas Lima e Sandy Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Lima compartilhou uma foto rara com o filho, Theo, de 11, em suas redes sociais. Na imagem, o artista aparece praticando ioga com o menino, que é fruto de seu antigo casamento com Sandy. A publicação mostra o músico deitado e erguendo o herdeiro com os pés e as mãos.

"E teve acro yoga com meu paraisinho...", escreveu Lucas. Ao fundo, ele colocou a música Meu Guri, que compôs para Theo.

O tamanho do garoto, que raramente aparece nas redes sociais, chamou atenção. Vale lembrar que Lucas e Sandy optaram por não expor o filho e nunca publicaram qualquer foto na qual o rosto do menino apareça. Nos raros posts que fazem, o herdeiro só aparece de lado, de costas ou mesmo com um emoji cobrindo sua face.

Em setembro deste ano, Lucas refletiu sobre a paternidade. "Uma das coisas mais legais de ter filho é que não importa a quantidade de perrengue, estresse, raiva e indignação que tu passa num dia, tu ainda assim tem que buscar na escola, ajudar na lição, dar a janta, por pra dormir, aprontar a lancheira do dia seguinte, juntar as roupinhas e deixar a casa em ordem pra ele acordar num lar organizado. Bota tudo em perspectiva. Foco no que realmente é importante. Filho é tri".



O casamento do músico com Sandy chegou ao fim em 2023 e, desde então, eles seguem amigos. Inclusive, em outubro deste ano, a cantora marcou presença no aniversário de Lucas acompanhada do atual namorado, o médico Pedro Andrade.