Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA

Artista surgiu fazendo ioga com Theo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:22

Lucas Lima e Sandy
Lucas Lima e Sandy Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Lima compartilhou uma foto rara com o filho, Theo, de 11, em suas redes sociais. Na imagem, o artista aparece praticando ioga com o menino, que é fruto de seu antigo casamento com Sandy. A publicação mostra o músico deitado e erguendo o herdeiro com os pés e as mãos. 

"E teve acro yoga com meu paraisinho...", escreveu Lucas. Ao fundo, ele colocou a música Meu Guri, que compôs para Theo. 

Lucas Lima e Sandy

Lucas Lima com o filho que tem com Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima celebra 43 anos com Sandy, amigos e nova companhia por Reprodução/Instagram
Nas redes sociais, Sandy compartilhou registros da viagem que está fazendo nos Estados Unidos com os pais e o ex-marido, Lucas Lima por Reprodução/ Redes sociais
Sandy e Lucas Lima estão viajando juntos em Orlando por Reprodução/Instagram
Sandy e Lucas Lima viajarão para cumprir compromissos com turnê na Europa por divulgação
Lucas Lima e Sandy cantaram 'Areia', juntos, no Altas Horas por Divulgação
Sandy e Lucas Lima estavam juntos há 24 anos por Divulgação
Sandy e Lucas fizeram tatuagem juntos por Redes sociais
Os artistas Lucas Lima e Sandy se separam após 24 anos de realacionamento por divulgação
Lucas Lima e Sandy em viagem na França para visitar a EuroDisney por reprodução instagram
1 de 12
Lucas Lima com o filho que tem com Sandy por Reprodução/Instagram

O tamanho do garoto, que raramente aparece nas redes sociais, chamou atenção. Vale lembrar que Lucas e Sandy optaram por não expor o filho e nunca publicaram qualquer foto na qual o rosto do menino apareça. Nos raros posts que fazem, o herdeiro só aparece de lado, de costas ou mesmo com um emoji cobrindo sua face.

Em setembro deste ano, Lucas refletiu sobre a paternidade. "Uma das coisas mais legais de ter filho é que não importa a quantidade de perrengue, estresse, raiva e indignação que tu passa num dia, tu ainda assim tem que buscar na escola, ajudar na lição, dar a janta, por pra dormir, aprontar a lancheira do dia seguinte, juntar as roupinhas e deixar a casa em ordem pra ele acordar num lar organizado. Bota tudo em perspectiva. Foco no que realmente é importante. Filho é tri".

O casamento do músico com Sandy chegou ao fim em 2023 e, desde então, eles seguem amigos. Inclusive, em outubro deste ano, a cantora marcou presença no aniversário de Lucas acompanhada do atual namorado, o médico Pedro Andrade.

Sandy e Pedro Andrade

Sandy e Pedro Andrade por Reprodução
Sandy é vista em vídeo com o namorado respondendo seguidores por Reprodução/Instagram
Sandy com a sogra em celebração de aniversário por Reprodução/Instagram
Pedro Andrade e Sandy por Reprodução
Pedro Andrade e a mãe, Maria Helena por Reprodução/Rede Sociais
Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
Mãe de Pedro Andrade, Maria Helena por Reprodução/Rede Sociais
1 de 10
Sandy e Pedro Andrade por Reprodução

Tags:

Filho Sandy Famosos Relacionamentos Lucas Lima Pedro Andrade

