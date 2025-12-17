Acesse sua conta
Lembra dela? Ex-BBB faz cirurgia para mudar a voz: 'Vai combinar mais comigo'

Ariadna Arantes também passou por uma blefaroplastia, uma cirurgia estética nas pálpebras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:37

Ariadna Arantes
Ariadna Arantes Crédito: Reprodução/Instagram

Ariadna Arantes contou nas redes sociais que se submeteu a duas cirurgias. Entre elas, uma Glotoplastia de Wendler, um procedimento para feminização vocal, assim como uma blefaroplastia nas pálpebras. A influenciadora, que fez história ao ser primeira mulher trans a participar do Big Brother Brasil, deu detalhes nesta quarta-feira (17) sobre as operações.

"Tive alta agora, hora de ir pra casa. Estou impressionada, porque não estou sentindo incômodos nem dores. Quando fiz a blefaroplastia pela primeira vez, lá na Tailândia, lembro que doeu demais. Dessa vez, a dor simplesmente não existe. Até o inchaço está mínimo. Quanto à cirurgia da voz, não está doendo nada. Estou comendo normalmente, me alimentando bem e sentindo zero incômodo. Depois trago mais novidades sobre a evolução das cirurgias", escreveu.

A Glotoplastia de Wendler encurta as pregas vocais para elevar o tom da voz, tornando-a mais aguda e feminina. Já a blefaroplastia remove o excesso de pele, gordura e flacidez das pálpebras superiores e/ou inferiores para rejuvenescer o olhar, corrigir pálpebras caídas (que podem atrapalhar a visão) e eliminar bolsas sob os olhos.

Na última terça-feira (16), Ariadna já tinha comemorado o momento antes de operar. "É a última vez que vocês estão escutando essa voz aqui. Da próxima vez que vocês escutarem minha voz, estará uma voz mais harmoniosa e que vai combinar mais comigo, com a minha personalidade e com quem eu sou", contou.

A ex-BBB também falou que vários fatores fizeram com que sua voz ficasse da forma como está atualmente. "Tem muito tempo que a minha voz tem me incomodado. Já fiz uma cirurgia anterior, mas teve um afrouxamento da técnica, dessa vez resolvi fazer a técnica completa. Foram várias coisas, o uso de testosterona com reposição hormonal, a idade... então vamos dar um jeito nessa voz".

Ariadna agora deve passar 10 dias sem falar.

Tags:

Bbb Cirurgia Plástica Cirurgia Reality Show Reality Ex-bbb Blefaroplastia Ex-bbbs Ariadna Arantes

