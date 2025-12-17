Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Casal administra dois empreendimentos de alto padrão na ilha com diárias que variam de preços dependendo a estação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:07

Maria Bonita e Maria Flor reúnem charme, luxo e exclusividade nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Noronha
Maria Bonita e Maria Flor reúnem charme, luxo e exclusividade  Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank transformaram Fernando de Noronha também em um investimento de alto padrão. O casal é responsável por duas pousadas de luxo na ilha, a Maria Bonita e a Maria Flor, ambas localizadas no bairro de Floresta Nova, uma das áreas mais centrais e valorizadas do arquipélago.

A Pousada Maria Bonita foi o primeiro projeto do casal em Noronha e segue a proposta de pousada boutique, com clima intimista e atendimento personalizado. O empreendimento conta com cerca de 12 suítes, decoradas com design brasileiro, elementos artesanais e atmosfera acolhedora. Algumas unidades possuem varanda e todos os quartos são pensados para oferecer conforto após os passeios pela ilha.

Pousada Maria Bonita

Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking
1 de 38
Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha por Reprodução/Booking

Entre os diferenciais estão piscina ao ar livre, jardim, áreas de descanso e café da manhã incluso, servido à la carte, com cardápio assinado e bastante elogiado por hóspedes. Serviços como concierge, auxílio na contratação de passeios, Wi-Fi e traslado podem ser incluídos conforme a reserva.

Os valores da Maria Bonita variam de acordo com a época do ano. Em períodos de baixa temporada, as diárias costumam partir de cerca de R$ 1.300. Já na alta temporada, feriados prolongados e férias, os preços podem ultrapassar R$ 2.000 por noite, chegando a valores mais elevados em datas como Carnaval e Réveillon.

Já a Pousada Maria Flor representa o segundo investimento do casal na ilha e aposta em uma experiência ainda mais exclusiva. O projeto tem arquitetura contemporânea, decoração minimalista e foco em conforto premium. As suítes variam de categoria e algumas oferecem vista para o mar ou para o jardim, além de acabamentos sofisticados, enxoval de alto padrão e amenities selecionados.

Pausada Maria Flor

Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking
1 de 38
Pausada Maria Flor oferece experiência ainda mais exclusiva com suítes de luxo em Noronha por Reprodução/Booking

A estrutura inclui piscina, espaços de convivência, atendimento altamente personalizado e café da manhã artesanal, preparado com ingredientes brasileiros e, sempre que possível, de produção local. A proposta é oferecer uma estadia mais silenciosa, refinada e sensorial, voltada principalmente para casais e viajantes que buscam exclusividade.

Os valores da Maria Flor refletem esse posicionamento. As diárias costumam começar em torno de R$ 2.200 e podem ultrapassar R$ 3.000 dependendo do tipo de suíte, da vista e do período da hospedagem. Em datas especiais e alta temporada, os preços podem subir significativamente.

Leia mais

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Como é a casa de Isa Scherer com fogão de R$ 55 mil e cardápios pendurados na parede da cozinha

Ambas as pousadas ficam próximas à Vila dos Remédios, facilitando o acesso a restaurantes, mercados e pontos turísticos da ilha. Especialistas em turismo recomendam reservar com antecedência de três a seis meses, principalmente para quem pretende viajar entre dezembro e março ou em feriados.

Com os dois empreendimentos, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank consolidaram presença no mercado de turismo de luxo em Noronha, oferecendo experiências distintas, mas complementares, para quem busca conforto, exclusividade e contato direto com a natureza em um dos destinos mais desejados do Brasil.

Leia mais

Imagem - Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Imagem - Entenda o quadro de Maurício Kubrusly jornalista segue internado na Bahia aos 80 anos

Entenda o quadro de Maurício Kubrusly jornalista segue internado na Bahia aos 80 anos

Imagem - Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase

Brenno Casagrande lança EP ‘Na Sala de Casa’ e celebra nova fase

Tags:

Giovanna Ewbank Fernando de Noronha Bruno Gagliasso

Mais recentes

Imagem - Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA

Lucas Lima compartilha foto rara do filho com Sandy e tamanho do menino choca seguidores; VEJA
Imagem - Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbum; compare ANTES E DEPOIS

Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbum; compare ANTES E DEPOIS
Imagem - Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

MAIS LIDAS

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
01

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
03

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’