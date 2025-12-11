Acesse sua conta
Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Casal apresenta o novo apartamento carioca, repaginado para refletir rotina, personalidade e memórias construídas juntos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:00

Taís Araujo e Lázaro Ramos mostram o apartamento luxuoso cheio de afeto, arte e brasilidade
Taís Araujo e Lázaro Ramos mostram o apartamento luxuoso cheio de afeto, arte e brasilidade Crédito: Reprodução

A nova casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos, no Rio de Janeiro, é mais do que um projeto arquitetônico. É um capítulo afetivo. Depois de duas décadas de casamento e várias mudanças ao longo da vida, o casal decidiu, pela primeira vez, encarar uma reforma completa do início ao fim. O resultado, revelado em um tour intimista, mostra um apartamento dos anos 1950 transformado em um lar que carrega identidade, arte e alma brasileira em cada ambiente.

O imóvel, localizado na Zona Sul, foi comprado após dois anos de convivência do casal com o espaço. Antes disso, Taís e Lázaro buscavam praticidade e uma rotina mais leve, longe da manutenção intensa da antiga residência. Ao encontrarem a ampla área social com janelas generosas, luz natural abundante e pé-direito alto, decidiram investir no que viria a ser a casa dos sonhos.

A reforma começou em 2023, comandada pelo escritório Escala Arquitetura. Durante as obras, Taís, Lázaro e os filhos se mudaram provisoriamente para o apartamento do andar de cima, o que permitiu acompanhar de perto cada decisão. E foram muitas: integração da cozinha com o living, criação de um “palquinho” na varanda, ideia de Lázaro para contemplar a vista, reorganização da área íntima e um novo camarim para Taís, agora afastado dos quartos para garantir privacidade.

O décor une brasilidade contemporânea com referências afetivas. Obras de Íldima Lima, Mario Cravo Neto, Tarsila do Amaral e Adriana Varejão se misturam a peças garimpadas, lembranças de viagens e itens assinados por designers nacionais. Tons terrosos, rosados e verdes marcam a paleta afetiva escolhida pelo casal, que fez questão de participar de cada escolha.

Taís destaca que o objetivo era criar um lar que acolhesse quem eles se tornaram: “A gente se reconhece em cada canto”, diz. Já Lázaro celebra a versatilidade dos ambientes: “Podemos fechar tudo para ter sossego ou abrir para receber, é a síntese da nossa vida.”

O apartamento também ganhou espaços funcionais para o cotidiano profissional dos atores, como o escritório reformulado e o camarim cuidadosamente isolado. Na cozinha, Lázaro realiza o sonho de cozinhar enquanto conversa com os amigos; na varanda, a família encontrou um novo ritual de contemplação.

