Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Cantora confirmou nas redes sociais que está com conjuntivite

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:01

Ana Castela foi diagnosticada com conjuntivite
Ana Castela foi diagnosticada com conjuntivite Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ana Castela deixou os fãs preocupados após aparecer nas redes sociais, na última quarta-feira (10), com um inchaço na região dos olhos. Pouco depois, ela voltou à internet e revelou o diagnosticado de conjuntivite. "Galera, pra quem tá preocupado com o meu olho, é conjuntivite, tá? É porque tá dando aquelas remelinhas aqui", contou a Boiadeira.

A artista disse que já começou o tratamento para lidar com o problema. "Eu já fui comprar colírio, vou passar, vou tomar remédio. Podem ficar despreocupados. Tá meio feio. Agora deu uma diminuída, tá? Mas estava mais feio. Mas é isso, né? Fiquem em paz. Obrigada pelas mensagens".

Recentemente, Ana Castela foi questionada se a convivência com Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, filhos do namorado, Zé Felipe, com a ex-mulher, Virginia Fonseca, a motivava a querer ser mãe. A cantora foi direta ao afirmar que a maternidade não está em seus planos a curto prazo. "Não, [a vontade] não bate, não. Acho que só daqui a alguns anos", falou, em conversa com o portal LeoDias.

"Mas por enquanto eu tenho meus primos que estão tendo filho. Deixa que eu fico com os primos, com os nenéns do Zé também. Mas por enquanto eu não tenho vontade não. Sabe? Ficar de boa, sou nova, trabalhar muito ainda", completou.

Tags:

ana Castela Famosos Olhos Olho zé Felipe E ana Castela

