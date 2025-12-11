FAMOSOS

Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Cantora confirmou nas redes sociais que está com conjuntivite

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:01

Ana Castela foi diagnosticada com conjuntivite Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ana Castela deixou os fãs preocupados após aparecer nas redes sociais, na última quarta-feira (10), com um inchaço na região dos olhos. Pouco depois, ela voltou à internet e revelou o diagnosticado de conjuntivite. "Galera, pra quem tá preocupado com o meu olho, é conjuntivite, tá? É porque tá dando aquelas remelinhas aqui", contou a Boiadeira.

A artista disse que já começou o tratamento para lidar com o problema. "Eu já fui comprar colírio, vou passar, vou tomar remédio. Podem ficar despreocupados. Tá meio feio. Agora deu uma diminuída, tá? Mas estava mais feio. Mas é isso, né? Fiquem em paz. Obrigada pelas mensagens".

Recentemente, Ana Castela foi questionada se a convivência com Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, filhos do namorado, Zé Felipe, com a ex-mulher, Virginia Fonseca, a motivava a querer ser mãe. A cantora foi direta ao afirmar que a maternidade não está em seus planos a curto prazo. "Não, [a vontade] não bate, não. Acho que só daqui a alguns anos", falou, em conversa com o portal LeoDias.