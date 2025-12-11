NÚMERO NEGATIVO

A Fazenda 17 quebra novo recorde de expulsões com a saída de Carol Lekker; relembre

Temporada atual do reality show virou a edição mais caótica da história

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:35

Carol Lekker Crédito: Reprodução

A atual edição de "A Fazenda" voltou a quebrar um recorde negativo na história do programa. A eliminação de Carol Lekker, anunciada na madrugada desta quinta-feira (11), se tornou a quarta expulsão na temporada do reality show, um número que nunca foi visto antes. Até então, a maior marca registrada era de dois peões expulsos, um empate em "A Fazenda 10" e "A Fazenda 14".

Carol deixou o confinamento da Record após agredir Duda Wendling na exibição ao vivo do programa. Ela aplicou um 'mata-leão' na rival, a agarrando pelas costas e colocando a mão em volta do pescoço da atriz. Após ser repreendida pela apresentadora Adriane Galisteu, a ex-Miss Bumbum ainda entrou no quarto e jogou os objetos pessoais de Duda no chão. "Quebrar as coisas pessoais pode, produção?", perguntou.

Antes dela, outros três participantes já haviam sido retirados de "A Fazenda 17". Gaby Spanic foi a primeira expulsa da edição, após dar um tapa no rosto de Tamires Assis na noite de 19 de outubro durante uma dinâmica. Em seguida, a venezuelana pediu para sair, e a direção confirmou nas redes sociais a expulsão. Dias depois, a atriz de "A Usurpadora" confessou que a atitude foi premeditada. "Queria sair como rainha", afirmou.

Na madrugada de 1º de novembro, aconteceu uma briga generalizada na festa Corrida Maluca, e Martina Sanzi atirou um copo de vidro que passou perto do grupo Pixote, atração musical da noite. A produção avaliou as imagens e comunicou a expulsão da peoa na manhã seguinte. Nas redes sociais, a ex-De Férias com o Ex disse que não teve a intenção de machucar alguém, e alegou que o objeto escorregou de sua mão.