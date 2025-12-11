Acesse sua conta
A Fazenda 17 quebra novo recorde de expulsões com a saída de Carol Lekker; relembre

Temporada atual do reality show virou a edição mais caótica da história

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:35

Carol Lekker
Carol Lekker Crédito: Reprodução

A atual edição de "A Fazenda" voltou a quebrar um recorde negativo na história do programa. A eliminação de Carol Lekker, anunciada na madrugada desta quinta-feira (11), se tornou a quarta expulsão na temporada do reality show, um número que nunca foi visto antes. Até então, a maior marca registrada era de dois peões expulsos, um empate em "A Fazenda 10" e "A Fazenda 14".

Carol deixou o confinamento da Record após agredir Duda Wendling na exibição ao vivo do programa. Ela aplicou um 'mata-leão' na rival, a agarrando pelas costas e colocando a mão em volta do pescoço da atriz. Após ser repreendida pela apresentadora Adriane Galisteu, a ex-Miss Bumbum ainda entrou no quarto e jogou os objetos pessoais de Duda no chão. "Quebrar as coisas pessoais pode, produção?", perguntou.

Expulsões de "A Fazenda"

A lutadora sérvia Duda Yancovitch foi expulsa de "A Fazenda 4" após ter dado um tapa na cabeça do ator Thiago Gagliasso durante um jogo na piscina por Record/Reprodução
Nadja Pessoa foi expulsa de "A Fazenda 10" após chutar a perna de Caique Aguiar por Record/Reprodução
A ex-paquita Cátia Paganote foi expulsa de "A Fazenda 10" após agredir Evandro Santo durante uma atividade na piscina por Record/Reprodução
Phillipe Haagensen foi expulso de "A Fazenda 11" após beijar a ex-BBB Hariany sem consentimento por Record/Reprodução
O cantor Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" após ser acusado de abusar sexualmente de uma participante, a modelo Dayane Mello por Record/Reprodução
Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos de "A Fazenda 14" por agressão que incluiu empurrões, cotoveladas e ameaças com uma garrafa por Record/Reprodução
Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" após uma briga com a influenciadora Jenny Miranda por Record/Reprodução
Gaby Spanic foi expulsa de "A Fazenda 17" após dar um tapa na cara de Tamires Assis e pedir para sair por Record/Reprodução
Martina Sanzi foi expulsa de "A Fazenda 17" após atirar um copo de vidro em uma festa por Record/Reprodução
Creo Kellab também foi expulso de "A Fazenda 17" após atingir com um soco o rosto de Fabiano Moraes por Record/Reprodução
Carol Lekker foi expulsa de "A Fazenda 17" após aplicar um 'mata-leão' em Duda Wendling por Record/Reprodução
1 de 11
A lutadora sérvia Duda Yancovitch foi expulsa de "A Fazenda 4" após ter dado um tapa na cabeça do ator Thiago Gagliasso durante um jogo na piscina por Record/Reprodução

Antes dela, outros três participantes já haviam sido retirados de "A Fazenda 17". Gaby Spanic foi a primeira expulsa da edição, após dar um tapa no rosto de Tamires Assis na noite de 19 de outubro durante uma dinâmica. Em seguida, a venezuelana pediu para sair, e a direção confirmou nas redes sociais a expulsão. Dias depois, a atriz de "A Usurpadora" confessou que a atitude foi premeditada. "Queria sair como rainha", afirmou.

Na madrugada de 1º de novembro, aconteceu uma briga generalizada na festa Corrida Maluca, e Martina Sanzi atirou um copo de vidro que passou perto do grupo Pixote, atração musical da noite. A produção avaliou as imagens e comunicou a expulsão da peoa na manhã seguinte. Nas redes sociais, a ex-De Férias com o Ex disse que não teve a intenção de machucar alguém, e alegou que o objeto escorregou de sua mão.

Já no dia 25 de novembro, a formação de roça terminou com a terceira expulsão da temporada. Durante o intervalo da transmissão ao vivo, Creo Kellab e Fabiano Moraes se envolveram em uma discussão que saiu do controle. Creo acertou um soco na cabeça do rival, concretizando agressão física, e foi expulso imediatamente.

Tags:

A Fazenda 17 Gaby Spanic A Fazenda Carol Lekker Martina Sanzi Expulsão Creo Kellab Expulsões

