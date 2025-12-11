REALITY SHOW

Carol Lekker é expulsa de A Fazenda 17 após agredir Duda ao vivo; VEJA

Decisão foi anunciada pela produção do programa na madrugada desta quinta-feira (11)

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:33

Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17 Crédito: Record/Reprodução

Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17, da Record, na madrugada desta quinta-feira (11). A decisão foi tomada pela produção após a ex-Miss Bumbum agredir Duda Wendling na exibição ao vivo do programa. Os peões foram informados sobre a saída da modelo em um comunicado no telão, lido pela Fazendeira Saory Cardoso.

"Atenção, peões. A participante Carol quebrou uma das regras do jogo durante o programa ao vivo e colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa. Arrumem as coisas dela e deixem no closet imediatamente", disse o aviso.

Mãe de Duda Wendling fala sobre polêmica da camisinha em 'A Fazenda 17' 1 de 10

Kathy Maravilha, aliada de Carol, caiu no choro ao receber a notícia. Ela culpou a maquete que causou a treta entra ela e Duda. "Eu falei. Se não tivessem feito essa p*rra, não tinha acontecido". Saory debochou da peoa. "Dá seu show. Sua amiga [Duda] conseguiu".

A confusão começou no programa ao vivo desta quarta-feira (10), após Saory vencer a Prova do Fazendeiro. Duda pegou uma maquete que Carol havia feito e a treta se iniciou. "Tira a mão das minhas coisas", avisou a ex-Miss Bumbum, enquanto agarrava a rival pelas costas, colocando a mão em volta do pescoço dela. "Você está maluca?", reagiu a atriz.

Adriane Galisteu, que ainda estava ao vivo, repreendeu o comportamento da modelo. "Carol, o que é isso?", questionou a apresentadora. "Ela não tem respeito, ela mexeu em uma coisa que eu passei a tarde inteira fazendo", respondeu a peoa. "Não é agressão, ela meteu a mão, e eu tirei da mão dela", continuou Carol. "Não pode encostar", avisou Luiz Otávio Mesquita. "O jogo tem regras. Não é porque está acabando que as regras estão acabando. Respeitem as regras e se respeitem", alertou Galisteu.

Porém, mesmo após o aviso da apresentadora, Carol entrou no quarto e jogou os objetos pessoais de Duda no chão. "Quebrar as coisas pessoais pode, produção?", perguntou. "Olha aí, otária. Quer show? Eu vou te mostrar o que é show. Não era isso que você queria? Eu não estou nem aí. Não era isso que você queria? Mete a mão de novo para você ver, se faz de louca para você ver", berrou Carol.

"Está desesperada, otária. Só sabe sentar em macho", insistiu a modelo. "Faz seu show", debochou Duda. Na sequência, um ninja entrou no local e tentou acalmar a situação. Carol deixou o quarto e começou a chorar. "Eu não aguento mais essa p*rra", desabafou.

A participante Carol Lekker infringiu uma das regras do jogo durante o programa desta quarta (10). Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo. #AFazenda pic.twitter.com/MQceGeWPXc — A Fazenda (@afazendarecord) December 11, 2025

"Eu estou cansada, eu não aguento mais, eu vou estourar. Essa menina chegou, sentou, calada eu estava, eu fiquei calada... Que pesadelo! Eu nunca desrespeitei ninguém assim jogando as coisas dos outros", continuou.