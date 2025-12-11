Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apagar, manter ou alterar? Gracyanne Barbosa toma decisão após viralizar tatuagem íntima feita para Belo

Musa fitness também revelou que ex-marido tem um desenho em homenagem a ela no corpo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:49

Gracyanne e Belo
Gracyanne e Belo Crédito: Reprodução

Um vídeo de Gracyanne Barbosa recebendo uma massagem viralizou nas redes sociais nesta semana por causa de um detalhe: ela mostrou que ainda possui a tatuagem íntima que fez para o ex-marido, Belo. A musa fitness tem desenhado o nome do cantor no início do bumbum. Vale lembrar que o relacionamento dos dois chegou ao fim em abril de 2024.

Após a repercussão da postagem, Gracyanne revelou que tomou uma decisão sobre a tatuagem: irá removê-la. "Vou escrever 'Belo bumbum' (risos). Mentira. Vou apagar", disse, em tom descontraído, em conversa com a Quem.

Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo

Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa mostrou tatuagem íntima feita para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução | Instagram
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne e Belo por Reprodução
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
1 de 14
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram

A ex-BBB ainda contou que o ex-marido também fez uma tatuagem em homenagem a ela. "Ele também tem com o meu nome: 'Gracyanne te amo'. Temos que apagar", afirmou.

O casamento dos artistas chegou ao fim em abril do ano passado, após 16 anos de união. Após o término, Gracy chegou a falar que o cantor é o homem da sua vida e confessou que gostaria de reatar o casamento. Mas isso não aconteceu. O divórcio deles foi oficializado de forma amigável em novembro deste ano. Atualmente, Belo namora Rayane Figliuzzi. Já Gracyanne segue solteira e morando com a família do ex-marido, incluindo a mãe dele, Teresinha.

Leia mais

Imagem - Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Imagem - A Fazenda 17 quebra novo recorde de expulsões com a saída de Carol Lekker; relembre

A Fazenda 17 quebra novo recorde de expulsões com a saída de Carol Lekker; relembre

Imagem - Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Como é o apartamento luxuoso de Taís Araujo e Lázaro Ramos com décor cheio de identidade, afeto e brasilidade

Tags:

Gracyanne Barbosa E Belo Gracyanne Barbosa Famosos Tatuagem Belo

Mais recentes

Imagem - O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (11 de dezembro): o dia favorece decisões que garantem recompensas no futuro

Cor e número da sorte de hoje (11 de dezembro): o dia favorece decisões que garantem recompensas no futuro
Imagem - Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
02

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
04

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro