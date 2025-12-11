FAMOSOS

Apagar, manter ou alterar? Gracyanne Barbosa toma decisão após viralizar tatuagem íntima feita para Belo

Musa fitness também revelou que ex-marido tem um desenho em homenagem a ela no corpo

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:49

Gracyanne e Belo Crédito: Reprodução

Um vídeo de Gracyanne Barbosa recebendo uma massagem viralizou nas redes sociais nesta semana por causa de um detalhe: ela mostrou que ainda possui a tatuagem íntima que fez para o ex-marido, Belo. A musa fitness tem desenhado o nome do cantor no início do bumbum. Vale lembrar que o relacionamento dos dois chegou ao fim em abril de 2024.

Após a repercussão da postagem, Gracyanne revelou que tomou uma decisão sobre a tatuagem: irá removê-la. "Vou escrever 'Belo bumbum' (risos). Mentira. Vou apagar", disse, em tom descontraído, em conversa com a Quem.

A ex-BBB ainda contou que o ex-marido também fez uma tatuagem em homenagem a ela. "Ele também tem com o meu nome: 'Gracyanne te amo'. Temos que apagar", afirmou.