Apagar, manter ou alterar? Gracyanne Barbosa toma decisão após viralizar tatuagem íntima feita para Belo

Giuliana Mancini
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:49
Um vídeo de Gracyanne Barbosa recebendo uma massagem viralizou nas redes sociais nesta semana por causa de um detalhe: ela mostrou que ainda possui a tatuagem íntima que fez para o ex-marido, Belo. A musa fitness tem desenhado o nome do cantor no início do bumbum. Vale lembrar que o relacionamento dos dois chegou ao fim em abril de 2024.
Após a repercussão da postagem, Gracyanne revelou que tomou uma decisão sobre a tatuagem: irá removê-la. "Vou escrever 'Belo bumbum' (risos). Mentira. Vou apagar", disse, em tom descontraído, em conversa com a Quem.
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo
A ex-BBB ainda contou que o ex-marido também fez uma tatuagem em homenagem a ela. "Ele também tem com o meu nome: 'Gracyanne te amo'. Temos que apagar", afirmou.
O casamento dos artistas chegou ao fim em abril do ano passado, após 16 anos de união. Após o término, Gracy chegou a falar que o cantor é o homem da sua vida e confessou que gostaria de reatar o casamento. Mas isso não aconteceu. O divórcio deles foi oficializado de forma amigável em novembro deste ano. Atualmente, Belo namora Rayane Figliuzzi. Já Gracyanne segue solteira e morando com a família do ex-marido, incluindo a mãe dele, Teresinha.