A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%

Duda Wendling, Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado disputam pela permanência na sede

Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:30

Roça definida em A Fazenda 17

Duda Wendling, Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado estão em mais uma Roça formada, na reta final do reality rural A Fazenda. A parcial da Enquete A Fazenda 17 do CORREIO aponta o eliminado por poucos votos de diferença, em uma disputa bem acirrada entre os participantes na berlinda. O resultado será anunciado ao vivo no programa desta quinta-feira (11).

De acordo com dados das 18h10, quem deve sair é o humorista Toninho Tornado. Ele aparece com 33.02% dos votos para ficar, seguido de Duda Wedling com 33.04%. Logo depois está Mesquita com 33.94% da preferência do público. Ou seja, mesmo entre os três a diferença é de menos de 1%.

Como a foi formada Roça?

Primeiramente, Fabiano Moraes, Vencedor da Prova de Fogo, foi convocado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião. O peão escolheu o pergaminho laranja e deu o branco para Carol Lekker, sem saber o que cada cor determinava.

Em seguida Dudu Camargo fez sua indicação como fazendeiro da semana e escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho da berlinda.

Fabiano foi o alvo da votação da sede, recebendo quatro votos, mas se livrou do risco graças ao poder laranja. "Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar os próprios votos", revelou o pai de Viih Tube, que repassou seus votos para Luiz Mesquita. O lutador ficou com sete votos e foi parar na Roça.

Carol, por sua vez, anunciou a ordem do poder branco: "Hoje a puxada da baia não será feita pelo segundo roceiro, mas, sim, por outro peão da sede, à sua escolha (exceto você)". Ela escolheu Saory, que puxou Duda para ocupar mais um banquinho.

Por fim, Saory foi parar na disputa após sobrar no Resta Um. A influenciadora vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro, que foi conquistada por Saory na noite desta quarta-feira (10), a livrando da Roça.