'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe

Cantora apareceu em vídeo ao lado do cantor em momento de carinho

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:31

Roberta Miranda surgiu em um momento de carinho e descontração ao lado de Zé Felipe nesta quarta-feira (10). No vídeo, a sertaneja está deitada com o namorado de Ana Castela, enquanto comenta sobre a relação que tem com o artista. Ela brinca que agora "trocou" Ana Castela por ele e que teria causado ciúmes na cantora.

“Eu acho que não vou mais amar Ana Castela, que é o legado que também estou deixando. Eu acho que vou amar o Zé Felipe. A gente se ama muito”, disse ela enquanto apareceu abraçadinha com o ex-marido de Virginia Fonseca.

“Só não tem sexo, né, filho?”, comentou Roberta sobre Zé Felipe, a quem chamou de "bebê". "A gente se ama faz tempo, viu Ana Castela", reforçou e o filho de Leonardo consentiu.

Em seguida, Roberta Miranda perguntou sobre o relacionamento do casal de artistas. “Você está apaixonado?”, questionou Zé, que respondeu: “Demais, eu estou”. A cantora, então, direcionou a mesma pergunta para Ana Castela: “Será que ela está? Você está apaixonada, Ana Castela?”. A Boiadeira confirmou o seu sentimento: “Demais”.