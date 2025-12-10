'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:31
Roberta Miranda surgiu em um momento de carinho e descontração ao lado de Zé Felipe nesta quarta-feira (10). No vídeo, a sertaneja está deitada com o namorado de Ana Castela, enquanto comenta sobre a relação que tem com o artista. Ela brinca que agora "trocou" Ana Castela por ele e que teria causado ciúmes na cantora.
“Eu acho que não vou mais amar Ana Castela, que é o legado que também estou deixando. Eu acho que vou amar o Zé Felipe. A gente se ama muito”, disse ela enquanto apareceu abraçadinha com o ex-marido de Virginia Fonseca.
Roberta Miranda
“Só não tem sexo, né, filho?”, comentou Roberta sobre Zé Felipe, a quem chamou de "bebê". "A gente se ama faz tempo, viu Ana Castela", reforçou e o filho de Leonardo consentiu.
Em seguida, Roberta Miranda perguntou sobre o relacionamento do casal de artistas. “Você está apaixonado?”, questionou Zé, que respondeu: “Demais, eu estou”. A cantora, então, direcionou a mesma pergunta para Ana Castela: “Será que ela está? Você está apaixonada, Ana Castela?”. A Boiadeira confirmou o seu sentimento: “Demais”.
Veja vídeo: