Gracyanne Barbosa revela planos para tatuagem íntima com nome de Belo

Influenciadora fitness explicou sobre tatuagem que fez quando estava se relacionando com o ator

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:44

Gracyanne Barbosa e Belo Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo nesta quarta-feira (10) relaxada recebendo massagem, mas um detalhe chamou atenção: uma tatuagem com o nome de Belo, reacendendo um assunto sobre o registro íntimo.

Gracyanne comentou sobre a tatuagem, o que para ela não é um grande problema. "Pretendo apagar a tatuagem íntima com o nome do Belo, sim. Mas é uma tatuagem pequena, né? Em uma sessão ela apaga. Ou então, posso simplesmente escrever 'Belo bumbum', e já resolve. Aliás, o Belo também não apagou a dele, tá? É perto do pescoço a dele”, disse ao portal LeoDias.

A influenciadora também explicou que o processo de remoção já estava planejado, mas precisou ser adiado, mas a previsão é que ocorra em breve. "Devo remover, sim, na semana que vem. Já tinha até marcado e precisei desmarcar. Vou remover."