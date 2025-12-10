Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa revela planos para tatuagem íntima com nome de Belo

Influenciadora fitness explicou sobre tatuagem que fez quando estava se relacionando com o ator

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:44

Gracyanne Barbosa e Belo
Gracyanne Barbosa e Belo Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo nesta quarta-feira (10) relaxada recebendo massagem, mas um detalhe chamou atenção: uma tatuagem com o nome de Belo, reacendendo um assunto sobre o registro íntimo.

Gracyanne comentou sobre a tatuagem, o que para ela não é um grande problema. "Pretendo apagar a tatuagem íntima com o nome do Belo, sim. Mas é uma tatuagem pequena, né? Em uma sessão ela apaga. Ou então, posso simplesmente escrever 'Belo bumbum', e já resolve. Aliás, o Belo também não apagou a dele, tá? É perto do pescoço a dele”, disse ao portal LeoDias.

Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Belo ganha comentário de Gracyanne Barbosa em post por papel em 'Três Graças' por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário pra ex-sogra, mãe de Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
1 de 9
Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

Imagem - Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Imagem - Acabou! Justiça oficializa divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo

Acabou! Justiça oficializa divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo

A influenciadora também explicou que o processo de remoção já estava planejado, mas precisou ser adiado, mas a previsão é que ocorra em breve. "Devo remover, sim, na semana que vem. Já tinha até marcado e precisei desmarcar. Vou remover."

Além disso, Gracyanne explicou que a tatuagem não interferiu em seus novos relacionamentos."A tatuagem com o nome do Belo nunca me atrapalhou com outros possíveis caras”. O casamento entre Gracyanne e Belo terminou em abril do ano passado, depois de 16 anos juntos.

Tags:

Gracyanne Barbosa E Belo Gracyanne Barbosa Belo

Mais recentes

Imagem - 'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe

'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe
Imagem - Filho de Christiane Torloni é alvo de processo na Justiça por extorsão

Filho de Christiane Torloni é alvo de processo na Justiça por extorsão
Imagem - Fernanda Montenegro encanta com último filme da carreira; veja trailer

Fernanda Montenegro encanta com último filme da carreira; veja trailer

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)
01

3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)

Imagem - Resultado da Quina 6899, desta quarta-feira (10)
02

Resultado da Quina 6899, desta quarta-feira (10)

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura
04

Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura