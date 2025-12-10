Gracyanne Barbosa revela planos para tatuagem íntima com nome de Belo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:44
Gracyanne Barbosa viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo nesta quarta-feira (10) relaxada recebendo massagem, mas um detalhe chamou atenção: uma tatuagem com o nome de Belo, reacendendo um assunto sobre o registro íntimo.
Gracyanne comentou sobre a tatuagem, o que para ela não é um grande problema. "Pretendo apagar a tatuagem íntima com o nome do Belo, sim. Mas é uma tatuagem pequena, né? Em uma sessão ela apaga. Ou então, posso simplesmente escrever 'Belo bumbum', e já resolve. Aliás, o Belo também não apagou a dele, tá? É perto do pescoço a dele”, disse ao portal LeoDias.
Gracyanne Barbosa e Belo
A influenciadora também explicou que o processo de remoção já estava planejado, mas precisou ser adiado, mas a previsão é que ocorra em breve. "Devo remover, sim, na semana que vem. Já tinha até marcado e precisei desmarcar. Vou remover."
Além disso, Gracyanne explicou que a tatuagem não interferiu em seus novos relacionamentos."A tatuagem com o nome do Belo nunca me atrapalhou com outros possíveis caras”. O casamento entre Gracyanne e Belo terminou em abril do ano passado, depois de 16 anos juntos.