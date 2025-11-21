DIVORCIADOS

Acabou! Justiça oficializa divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo

Separação iniciada em 2024 chega ao fim de forma rápida e sem disputa patrimonial

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:16

Gracyanne e Belo Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa confirmou nesta quinta-feira (20) que seu divórcio de Belo foi oficialmente homologado pela Justiça, encerrando um processo que começou em abril de 2024 e que marcou o fim de uma relação de 16 anos. A dissolução do casamento ocorreu de maneira consensual e sem partilha de bens, segundo apurado por colunistas do entretenimento.

Em um comunicado enviado à imprensa, a influenciadora destacou que o rompimento aconteceu com maturidade e respeito. “Foram anos intensos, de amor e muita parceria. Seguimos agora caminhos diferentes, mas guardo gratidão e carinho pela história que vivemos”, afirmou.

A homologação acontece sem qualquer embate judicial. Fontes próximas ao ex-casal apontam que Belo acatou o pedido apresentado por Gracyanne e não houve contestação sobre os termos acordados entre eles.

Mesmo com a separação, a musa fitness ressalta que deseja continuidade de paz para ambos. “É um ciclo que se fecha com serenidade. Torço pela felicidade dele e pela minha também”, declarou.

Mais de uma década juntos

O romance entre Gracyanne e Belo começou em 2007, período em que o cantor cumpria pena em regime semiaberto. O casamento religioso veio anos depois, em 2012, na tradicional Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que ganhou grande atenção da mídia.