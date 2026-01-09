Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa

A polícia achou o corpo de Miguel Abdalla Neto nesta sexta (9) após funcionários notarem a sua ausência

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:02

Andreas von Richthofen
Andreas von Richthofen Crédito: Reprodução

Miguel Abdalla Neto, tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane Richthofen, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9), na cidade de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar do estado.

O corpo de Miguel foi encontrado por volta das 15h40 na residência em que ele vivia, na Vila Congonhas, na Zona Sul da cidade.

Ainda segundo informações policiais, o corpo estava em estado de decomposição. O homem morava sozinho.

Um vizinho chegou a acionar a polícia após funcionários da vítima terem notado a sua ausência por dois dias, de acordo com informações do G1.

O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil de São Paulo.

Miguel administrou os bens de Andreas até ele completar 18 anos.

Leia mais

Imagem - Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

Imagem - Abandonada, mansão do caso Richthofen vira ponto turístico e preocupa vizinhança

Abandonada, mansão do caso Richthofen vira ponto turístico e preocupa vizinhança

Imagem - Sandrão afirma ter sido manipulada por Suzane von Richthofen: “Relacionamento intenso”

Sandrão afirma ter sido manipulada por Suzane von Richthofen: “Relacionamento intenso”

Tags:

são Paulo Morto Suzane von Richthofen Corpo Andreas von Richthofen

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (9)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (9)
Imagem - Advogada é mordida por tubarão ao fazer snorkel durante férias

Advogada é mordida por tubarão ao fazer snorkel durante férias
Imagem - Advogado sugere "cortar cabeça" de bolsonaristas em grupo da OAB

Advogado sugere "cortar cabeça" de bolsonaristas em grupo da OAB

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)
03

Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)

Imagem - Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)
04

Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)