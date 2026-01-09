Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:02
Miguel Abdalla Neto, tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane Richthofen, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9), na cidade de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar do estado.
O corpo de Miguel foi encontrado por volta das 15h40 na residência em que ele vivia, na Vila Congonhas, na Zona Sul da cidade.
Ainda segundo informações policiais, o corpo estava em estado de decomposição. O homem morava sozinho.
Um vizinho chegou a acionar a polícia após funcionários da vítima terem notado a sua ausência por dois dias, de acordo com informações do G1.
O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil de São Paulo.
Miguel administrou os bens de Andreas até ele completar 18 anos.