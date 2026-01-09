MORTE SUSPEITA

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa

A polícia achou o corpo de Miguel Abdalla Neto nesta sexta (9) após funcionários notarem a sua ausência

Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:02

Andreas von Richthofen Crédito: Reprodução

Miguel Abdalla Neto, tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane Richthofen, foi encontrado morto nesta sexta-feira (9), na cidade de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar do estado.

O corpo de Miguel foi encontrado por volta das 15h40 na residência em que ele vivia, na Vila Congonhas, na Zona Sul da cidade.

Ainda segundo informações policiais, o corpo estava em estado de decomposição. O homem morava sozinho.

Um vizinho chegou a acionar a polícia após funcionários da vítima terem notado a sua ausência por dois dias, de acordo com informações do G1.

O caso foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil de São Paulo.