TREMEMBÉ

Real motivo de Suzane von Richthofen ter assassinado os pais é revelado

Crime que chocou o Brasil em 2002 não teve como objetivo exclusivo o dinheiro

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:58

Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen voltou aos holofotes após a estreia na série “Tremembé”, do Prime Video, no último dia 31. Mesmo após mais de 20 anos, muitos se questionam qual o motivo que levou uma jovem que tinha “tudo” a arquitetar a morte dos próprios pais.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

Suzane foi responsável por planejar a morte de Manfred e Marísia von Richthofen, com ajuda do então namorado na época, Daniel Cravinhos, e seu irmão, Christian Cravinhos. O autor do livro “Suzane: Assassina e Manipuladora” e da série, Ulisses Campbell, falou sobre o crime que chocou o país em 2002 e segue despertando curiosidade.

Em entrevista ao Jornal dos Famosos, do LeoDias TV, o Campbell, explicou a motivação por trás do assassinato brutal. De acordo com o jornalista, de acordo com o que Suzane já tinha afirmado na famosa entrevista a Gugu Liberato, em 2015, o plano sempre foi matar por dinheiro.

No entanto, o objetivo era maior do que esse. Suzane sempre foi uma jovem dedicada aos estudos, com uma vida cheia de regras e horário para tudo, o que mudou com a chegada de Daniel, que era mais livre e tinha um estilo de vida sem disciplinas rígidas.

“A motivação dela nos laudos criminológicos, uma das coisas que o psicólogo pergunta é: ‘Como você lida com o crime que você cometeu?’. A Suzane tem uma resposta que é bem poética”, relatou Campbell.