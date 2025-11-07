Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Real motivo de Suzane von Richthofen ter assassinado os pais é revelado

Crime que chocou o Brasil em 2002 não teve como objetivo exclusivo o dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:58

Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais
Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen voltou aos holofotes após a estreia na série “Tremembé”, do Prime Video, no último dia 31. Mesmo após mais de 20 anos, muitos se questionam qual o motivo que levou uma jovem que tinha “tudo” a arquitetar a morte dos próprios pais.

Suzane e Andreas von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho por Reprodução
Susana Von Richthofen por Redes sociais
Andreas von Richthofen em 2017 por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
1 de 9
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Tremembé: Marina Ruy Barbosa revela se conversou com Suzane von Richthofen

Tremembé: Marina Ruy Barbosa revela se conversou com Suzane von Richthofen

Imagem - Prótese dentária e mudanças na aparência: Marina Ruy Barbosa fala sobre mudanças para viver Suzane von Richthofen

Prótese dentária e mudanças na aparência: Marina Ruy Barbosa fala sobre mudanças para viver Suzane von Richthofen

Imagem - Esposa diz que Daniel Cravinhos já deu detalhes do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen: 'Somos duas bichas fofoqueiras'

Esposa diz que Daniel Cravinhos já deu detalhes do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen: 'Somos duas bichas fofoqueiras'

Suzane foi responsável por planejar a morte de Manfred e Marísia von Richthofen, com ajuda do então namorado na época, Daniel Cravinhos, e seu irmão, Christian Cravinhos. O autor do livro “Suzane: Assassina e Manipuladora” e da série, Ulisses Campbell, falou sobre o crime que chocou o país em 2002 e segue despertando curiosidade.

Em entrevista ao Jornal dos Famosos, do LeoDias TV, o Campbell, explicou a motivação por trás do assassinato brutal. De acordo com o jornalista, de acordo com o que Suzane já tinha afirmado na famosa entrevista a Gugu Liberato, em 2015, o plano sempre foi matar por dinheiro.

No entanto, o objetivo era maior do que esse. Suzane sempre foi uma jovem dedicada aos estudos, com uma vida cheia de regras e horário para tudo, o que mudou com a chegada de Daniel, que era mais livre e tinha um estilo de vida sem disciplinas rígidas.

“A motivação dela nos laudos criminológicos, uma das coisas que o psicólogo pergunta é: ‘Como você lida com o crime que você cometeu?’. A Suzane tem uma resposta que é bem poética”, relatou Campbell.

“Eu era um pássaro preso na gaiola, e o Daniel [Cravinhos] era um pássaro livre. Nós nos conhecemos e, para eu viver na liberdade, tive que matar os meus pais”, narrou Ulisses Campbell, ressaltando que o desejo por mais “liberdade” também teria sido um dos fatores que levaram Suzane a participar do assassinato.

Leia mais

Imagem - 6 dicas para emagrecer com saúde até as festas de fim de ano

6 dicas para emagrecer com saúde até as festas de fim de ano

Imagem - 5 tipos de maçã e como usá-los em receitas

5 tipos de maçã e como usá-los em receitas

Imagem - 16 cuidados com os cabelos antes e depois do treino para evitar danos aos fios

16 cuidados com os cabelos antes e depois do treino para evitar danos aos fios

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Situação inesperada vai causar crise de ciúmes em 3 signos nos próximos dias

Situação inesperada vai causar crise de ciúmes em 3 signos nos próximos dias
Imagem - Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias

Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes