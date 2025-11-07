Acesse sua conta
6 dicas para emagrecer com saúde até as festas de fim de ano

Veja como mudanças na alimentação e nos hábitos podem trazer resultados visíveis e duradouros

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:40

Emagrecer com saúde até o fim de ano é possível com escolhas simples e equilibradas (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Emagrecer com saúde até o fim de ano é possível com escolhas simples e equilibradas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Com a aproximação das festas de fim de ano e do verão, cresce a busca por formas de emagrecer, seja para se cuidar melhor, ganhar mais energia ou se sentir bem consigo. Porém, não é necessário recorrer a dietas rígidas ou soluções rápidas, que podem colocar a saúde em risco. Resultados reais e duradouros vêm de escolhas equilibradas.

Para perder peso, conforme Beatriz Assoni, coordenadora de nutrição da Clínica Seven, clínica de nutrição e emagrecimento saudável , basta fazer escolhas corretas no dia a dia, respeitando o próprio ritmo. “Com ajustes simples na alimentação, treinos regulares e um sono de qualidade, é possível ativar o metabolismo, reduzir medidas e melhorar a composição corporal sem colocar a saúde em risco”, afirma.

Mais do que uma questão estética, a especialista destaca que o emagrecimento consciente é uma forma de promover saúde e bem-estar. “O que realmente transforma é o equilíbrio. Pequenas mudanças aplicadas de forma consistente são as que permanecem e garantem resultados reais até as festas, e também depois delas”, reforça.

A seguir, confira 6 dicas para emagrecer com saúde até as festas de fim de ano!

1. Comece pelo básico

Reduza o consumo de ultraprocessados, doces e bebidas alcoólicas. Quanto mais natural for a alimentação , melhor o metabolismo funciona e menores são os episódios de inchaço e retenção de líquidos.

2. Inclua proteínas em todas as refeições

Ovos, peixes, carnes magras e leguminosas ajudam a manter a saciedade, preservar a massa muscular e acelerar o metabolismo de forma natural.

3. Priorize alimentos frescos e coloridos

Frutas, verduras e legumes são ricos em fibras, vitaminas e minerais que equilibram hormônios, melhoram o intestino e reforçam a imunidade.

Exercícios de força e atividades aeróbicas aumentam o gasto calórico e otimizam a queima de gordura (Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock)
Exercícios de força e atividades aeróbicas aumentam o gasto calórico e otimizam a queima de gordura Crédito: Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock

4. Movimente-se diariamente

Nem sempre é preciso passar horas na academia. Sessões curtas e consistentes, que combinem exercícios de força e atividades aeróbicas, aumentam o gasto calórico e otimizam a queima de gordura.

5. Durma bem e mantenha o equilíbrio

O sono adequado regula hormônios ligados à fome e à saciedade , melhora o humor e a disposição para treinar. Dormir mal pode sabotar o emagrecimento, mesmo com boa alimentação.

6. Evite dietas radicais

Mudanças sustentáveis trazem resultados duradouros e evitam o temido efeito sanfona. “Pequenas transformações aplicadas de forma consistente são as que permanecem e garantem resultados reais”, reforça Beatriz Assoni.

Por Christiane Alves

