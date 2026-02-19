Acesse sua conta
Frente fria chega ao Brasil e provoca temporais em diversos estados

Semana terá pancadas de chuva moderadas a fortes, risco de temporais, rajadas de vento e temperaturas elevadas em grande parte do país

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:36

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros
Frente fria chega ao Brasil e provoca temporais em diversos estados Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A previsão do tempo para esta quinta-feira (19) indica mudanças importantes nas condições atmosféricas em todo o Brasil, segundo o Climatempo. A aproximação de uma nova frente fria pelo Sul e a atuação de sistemas como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no Nordeste mantêm o padrão de instabilidade, com pancadas de chuva moderadas a fortes, risco de temporais, rajadas de vento e temperaturas elevadas em grande parte do país.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Confira previsão: 

Região Sul

No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a frente fria favorece pancadas moderadas a fortes, especialmente no oeste, noroeste, sudoeste, norte e sul do Paraná, além das Missões, Campanha Gaúcha e região central gaúcha. Há risco de temporais e acumulados elevados no oeste e sudoeste. As rajadas variam entre 40 e 50 km/h na metade oeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e sudoeste paranaense.

Em Porto Alegre, o tempo segue firme, com sol predominando e máxima de até 31°C. Já em Curitiba, há chance de chuva rápida na madrugada, com sol entre nuvens ao longo do dia e máxima de até 29°C.

Região Sudeste

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão é de chuva moderada a forte ao longo do dia, com risco de temporais em áreas do interior paulista, Triângulo e Zona da Mata mineira e metade sul fluminense.

Na capital São Paulo, pode haver garoa pela manhã e pancadas moderadas à tarde, com máxima de 28°C. No Rio de Janeiro, a chuva pode ser forte desde a manhã, com máxima de 31°C. Em Belo Horizonte, o dia começa com sol entre nuvens, mas há risco de temporais à tarde, com máxima de 28°C.

Região Centro-Oeste

Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, o calor e a umidade favorecem pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais, especialmente em Goiás.

Em Campo Grande, o sol aparece pela manhã, mas há pancadas ao longo do dia, com máxima de 31°C. Já em Cuiabá, a máxima pode chegar a 32°C, com pancadas moderadas a fortes entre o fim da manhã e a tarde.

Região Nordeste

A ZCIT mantém instabilidades na metade norte da região. Há previsão de chuva forte no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e em grande parte da Bahia. O risco de temporais é maior na metade norte do Maranhão e do Piauí, no noroeste do Ceará e no interior e sul baiano. As temperaturas permanecem elevadas e a sensação é de abafamento.

Região Norte

A presença de umidade reforça as instabilidades no Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Tocantins, Rondônia e Acre. Há risco de temporais em grande parte do Amazonas, leste do Amapá, norte de Rondônia e nordeste do Pará. O tempo segue abafado, com pancadas ao longo do dia e rajadas de até 50 km/h em áreas de Roraima.

Tags:

Previsão do Tempo

