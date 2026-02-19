Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia

Aviso é válido até sexta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:24

Juazeiro vai receber a 3ª edição do projeto “Educação é da Nossa Conta - Na Estrada
Juazeiro é uma das cidades afetadas Crédito: Joá Souza/GOVBA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quarta-feira (18) um alerta laranja - que indica perigo - de chuvas intensas para 12 cidades da Bahia. O aviso teve início às 9h49 de quarta e segue válido até as 10h de sexta-feira (20).

Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Estão sob alerta os municípios de Abaré, Campo Formoso, Casa Nova, Chorrochó, Curaçá, Jaguarari, Juazeiro, Macururé, Remanso, Rodelas, Sento Sé e Sobradinho.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Leia mais

Imagem - Bancos retomam atendimento presencial nesta Quarta-Feira de Cinzas

Bancos retomam atendimento presencial nesta Quarta-Feira de Cinzas

Imagem - Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos após briga

Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos após briga

Imagem - Mulher fica ferida após correr de assaltantes e cair nas pedras em praia de Ondina

Mulher fica ferida após correr de assaltantes e cair nas pedras em praia de Ondina

Tags:

Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas