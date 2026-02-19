PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h na Bahia

Aviso é válido até sexta-feira (20)

Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:24

Juazeiro é uma das cidades afetadas Crédito: Joá Souza/GOVBA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quarta-feira (18) um alerta laranja - que indica perigo - de chuvas intensas para 12 cidades da Bahia. O aviso teve início às 9h49 de quarta e segue válido até as 10h de sexta-feira (20).

Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Estão sob alerta os municípios de Abaré, Campo Formoso, Casa Nova, Chorrochó, Curaçá, Jaguarari, Juazeiro, Macururé, Remanso, Rodelas, Sento Sé e Sobradinho.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.