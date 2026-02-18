Bancos retomam atendimento presencial nesta Quarta-Feira de Cinzas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Agência Brasil
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:27
As agências bancárias de todo o país retomam o atendimento presencial aos clientes nesta Quarta-Feira de Cinzas (18). Na maior parte do Brasil, o expediente começa a partir das 12h, pelo horário de Brasília, seguindo o horário normal de fechamento de cada unidade.
Nas cidades onde as agências costumam encerrar o atendimento antes das 15h, a abertura ocorre mais cedo para garantir ao menos três horas de funcionamento ao público.
Por causa do feriado bancário de Carnaval, não houve atendimento nas agências na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). Com isso, boletos e contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, vencidos entre sábado (14) e terça puderam ser pagos nesta quarta sem cobrança de juros ou multa.
Já os boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado), disponível nos canais digitais dos bancos.