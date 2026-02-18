Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos após briga

Vítimas têm idades entre 17 e 30 anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:13

Polícia de São Paulo
Polícia de São Paulo Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

Cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio registrado no estacionamento de um espaço de eventos na cidade de Vera Cruz, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu no estacionamento do local, situado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), onde acontecia uma festa.

As vítimas têm idades entre 17 e 30 anos. Duas delas receberam atendimento em ambulâncias que já estavam de plantão no evento. Outras três pessoas feridas seguiram por conta própria para o Hospital das Clínicas de Marília.

Segundo relatos, os disparos aconteceram após uma briga no estacionamento. Todos os envolvidos sofreram ferimentos considerados leves.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Vera Cruz. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso segue sob investigação.

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado
Imagem - IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais
Imagem - Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas