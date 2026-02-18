SÃO PAULO

Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos após briga

Vítimas têm idades entre 17 e 30 anos



Esther Morais

Estadão

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:13

Polícia de São Paulo Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

Cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio registrado no estacionamento de um espaço de eventos na cidade de Vera Cruz, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu no estacionamento do local, situado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), onde acontecia uma festa.

As vítimas têm idades entre 17 e 30 anos. Duas delas receberam atendimento em ambulâncias que já estavam de plantão no evento. Outras três pessoas feridas seguiram por conta própria para o Hospital das Clínicas de Marília.

Segundo relatos, os disparos aconteceram após uma briga no estacionamento. Todos os envolvidos sofreram ferimentos considerados leves.