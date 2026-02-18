Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos após briga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Estadão
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:13
Cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio registrado no estacionamento de um espaço de eventos na cidade de Vera Cruz, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17).
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu no estacionamento do local, situado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), onde acontecia uma festa.
As vítimas têm idades entre 17 e 30 anos. Duas delas receberam atendimento em ambulâncias que já estavam de plantão no evento. Outras três pessoas feridas seguiram por conta própria para o Hospital das Clínicas de Marília.
Segundo relatos, os disparos aconteceram após uma briga no estacionamento. Todos os envolvidos sofreram ferimentos considerados leves.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Vera Cruz. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso segue sob investigação.