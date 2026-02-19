Acesse sua conta
Impedida de estudar pelo marido, idosa baiana realiza sonho e entra na universidade aos 65

Costureira ficou 43 anos longe da sala de aula

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06:40

idosa baiana realiza sonho e entra na universidade aos 65
Idosa baiana realiza sonho e entra na universidade aos 65 Crédito: Divulgação

A mais nova universitária da Bahia tem 65 de idade e passou 43 anos longe de uma sala de aula. Josélia Santos da Silva, moradora da Fazenda Grande 4, em Salvador, foi aprovada no curso de Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A conquista veio este ano, logo após concluir o Ensino Médio no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, no bairro da Fazenda Grande I, em Salvador.

Impedida de estudar pelo marido, dona Josélia teve que abandonar a escola quando cursava a 7ª série do Ensino Fundamental, só retornando à sala de aula há três anos, graças ao incentivo da filha e dos netos. Em 2022, ela se matriculou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e não parou mais. O próximo desafio: os três anos da graduação. Suas expectativas são tão grandes quanto a felicidade pela conquista. "Quando minha filha viu minha aprovação, foi uma alegria imensa", comemorou.

O apoio da família foi fundamental na formação educacional da costureira. Ao observar a dedicação da mãe nos estudos, a filha Jovelina Santos da Silva Uzêda decidiu ajudá-la a se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). “Minha mãe sempre gostou de estudar e não queria parar. Quando ela soube das oportunidades do SISU, me pediu para fazer a inscrição e eu acompanhei todo o processo”, contou.

A neta Emília Santos da Conceição Silva, aluna do 8º ano do Ensino Fundamental, declarou a admiração que sente pela avó. “Eu fiquei muito feliz com a aprovação. Ela é a minha grande inspiração para seguir meus estudos e alcançar a faculdade daqui a alguns anos”.

Idosa se preparou para o Enem

Após três anos na escola, dona Josélia destacou o papel essencial dos professores do Colégio Estadual Luiz José de Oliveira na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja nota serviu para a aprovação no Sisu. Ela disse que participou de simulados e seminários promovidos pela unidade escolar e que os professores explicavam todas as questões e os temas da redação pacientemente, dando todo o apoio necessário quando surgiam dúvidas.

O vice-diretor da unidade, Jairo Oliveira Ramos, revelou seu orgulho com a conquista de dona Josélia. “Ela sempre teve uma presença sólida e um olhar voltado para o futuro. Isso ficava claro na forma como se relacionava com professores e colegas, sendo sempre pontual e muito participativa nas aulas”, declarou.

Prestes a iniciar a rotina acadêmica na UFRB, dona Josélia deixou um conselho para os que desejam retornar à sala de aula. "O segredo é não parar de estudar, ler sempre e não parar no tempo. Depois de 43 anos fora da escola, abracei a oportunidade que tive e alcancei meu objetivo".

Matrículas no EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada aos jovens a partir de 15 anos (Ensino Fundamental I e II) e adultos a partir de 18 anos (Ensino Médio). Atualmente, mais de 77 mil alunos estão matriculados na rede estadual.

Os interessados devem comparecer a uma unidade escolar munidos do RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. A Secretaria da Educação (SEC) garante atendimento durante todo o ano letivo para acolher quem busca reescrever sua história com a criação de novas oportunidades.

