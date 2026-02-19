INTERDIÇÃO

Ponte entre Bahia e Minas Gerais é interditada por riscos de desabamento

Prefeitura afirma que é uma medida preventiva

Millena Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:16

Ponte Giruzina Crédito: Site Buerananet/Rede social

A ponte Giruzina, situada na divisa entre a Bahia e Minas Gerais, foi interditada na última segunda-feira (16) por riscos de desabamento. O equipamento está localizado sobre o Rio Buranhém, na BA-283.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, a Prefeitura de Guaratinga (BA) disse que a interdição é uma medida preventiva.

A estrutura, que pertence às prefeituras de Guaratinga e Santo Antônio do Jacinto (MG), apresenta sinais de comprometimento e estaria praticamente desabando. A interdição veta o tráfego de qualquer tipo de veículo.

Utilizada diariamente para transporte escolar e escoamento de produção agrícola, a ponte Giruzina liga o distrito de Buranhém, os povoados de Córrego do Trançador e Córrego da Treita, além do distrito de Monte e o município de Jucuruçu, ao território mineiro.