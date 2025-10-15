Governo da Bahia desapropria área em Salvador para criar acessos viários à Ponte Salvador-Itaparica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:52
O Governo do Estado da Bahia desapropriou uma área de 2.277 m² em Salvador para implantação de acessos viários à Ponte Salvador-Itaparica. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de nesta terça-feira (14), assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
A Concessionária Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica S.A. foi autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata o decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando a liquidação e o pagamento das indenizações.
Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado
“Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra, medindo 2.277,00m², localizada no Município de Salvador - Bahia, pertencente a quem de direito, com as acessões e benfeitorias nela existentes, excluídos os bens de domínio público, conforme estudo e projeto aprovados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto”, diz trecho do decreto.
A localização da área não foi detalhada no texto e a desapropriação não abrange os bens de domínio público.