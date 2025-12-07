FESTEJOS

Confira as mudanças no transporte coletivo no feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia

Linhas de ônibus que passam pelo Comércio terão alteração; ponto de táxi também vai mudar

Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 14:24

Mudança vai acontecer principalmente no bairro do Comércio Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

O transporte público de Salvador vai sofrer alterações nesta segunda-feira (8), por causa do festejos para Nossa Senhora da Conceição da Praia. A mudança que, de acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), tem o objetivo de melhorar a segurança e garantir fluidez durante a festa, vai impactar principalmente e região do Comércio.

Com a interdição do tráfego na Avenida da França, na Rua da Bélgica (sentido Campo Grande) e na Avenida Lafayete Coutinho (sentido Calçada), o itinerário dos ônibus que passam nestas vias também será modificado.

As linhas que saem do Centro (Campo Grande, Lapa e Contorno) com destino à Praça Maria Filipa (Comércio) passarão a seguir pelo Vale dos Barris, Rua Direita da Piedade, Politeama de Baixo, Praça João Mangabeira, Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó), Vale do Nazaré, Túnel Américo Simas, Av. da França (via à esquerda), retorno próximo ao Mercado Modelo e, depois, segue o roteiro habitual.

Já as linhas que saem da Barra e regiões próximas seguirão pela Av. Sete de Setembro, Rua Politeama, Politeama de Cima, Politeama de Baixo, Praça João Mangabeira, Av. Vasco da Gama, Vale do Nazaré, Túnel Américo Simas, Av. da França (via à esquerda), retorno próximo ao Mercado Modelo, e segue o trajeto normal.

A linha Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra - 1568, que normalmente passa pela avenida Lafayete Coutinho, fará o desvio pela avenida da França, subindo pela Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Largo do Campo Grande e Av. São Jorge, retomando seu percurso habitual.

Ponto de táxi

O ponto de táxi e mototáxi que fica localizado no Elevador Lacerda estará temporariamente suspenso durante a passagem do cortejo para Nossa Senha da Conceição da Praia.

Como alternativa, os usuários vão ter os seguintes pontos:

Travessia na Baiana (Hub - Comércio);

Terreiro de Jesus;

Praça Castro Alves;