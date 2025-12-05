Acesse sua conta
Trânsito na Cidade Baixa sofre alteração na próxima semana; confira mudanças

Bloqueios viários serão feitos durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:31

Mudanças serão no feriado Crédito: Valter Pontes / Secom PMS 

O trânsito do bairro do Comércio, em Salvador, vai sofrer alterações na próxima segunda-feira (8), quando será celebrada a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O objetivo é garantir a segurança viária e a comodidade de fiéis e turistas que desejarem ir a uma das mais tradicionais e importantes celebrações populares da Bahia.

Confira as alterações: 

A partir da 00h de segunda-feira, serão instaladas Barreiras Fixas (BF) nas seguintes vias:

01 – Ladeira do Gabriel / acesso a Av. Lafayete Coutinho;

02 – Ladeira da Conceição da Praia / Ladeira da Montanha;

03 – Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá;

04 – Ladeira da Conceição da Praia / Rua Manoel Vitorino;

05 – Rua do Corpo Santo / Rua da Conceição da Praia;

06 – Rua Santos Drummond / Rua da Bélgica

07 – Rua Portugal / Rua da Bélgica;

08 – Rua da Bélgica / Avenida Estados Unidos (ao lado da Caixa Econômica Federal).

A partir das 05h, serão instaladas Barreiras Semifixas (BSF) e Barreiras Móveis (BM) nas seguintes vias:

01 – Viaduto Menininha do Gantois, alça de acesso a Av. Reitor Miguel Calmon, sentido Comércio – permitir o acesso de veículos pequenos;

02 – Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima – permitir o acesso de veículos pequenos.

03 – Av. Reitor Miguel Calmon / Viaduto Menininha do Gantois – apoio SEMOB/GTRAN;

04 – Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

05 – Av. Lafayete Coutinho / Ladeira do Gabriel (Solar do Unhão);

06 – Av. Lafayete Coutinho – Trapiche;

07 – Rua Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (via marginal);

08 – Av. da França – Portão 3 CODEBA;

09 – Rua da Bélgica / Mercado Modelo (em frente a Avenida Estados Unidos).

Também será proibida a circulação e o estacionamento de veículos, das 05h às 19h, nas seguintes vias: Av. Lafayete Coutinho (Av. Contorno), trecho compreendido entre o Solar do Unhão e a Praça Maria Felipa, Rua Conceição da Praia, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Manoel Vitorino, Rua Dionísio Martins, Praça Maria Felipa, Rua da Bélgica (trecho compreendido entre as Ruas Portugal e Miguel Calmon), Rua Corpo Santo e Rua Santos Dumont.

Conforme o deslocamento da procissão, haverá a instalação de Barreiras Móveis Progressiva (BMP) nas seguintes ruas e avenidas:

01 – Rua da Bélgica / Rua Miguel Calmon;

02 – Rua Miguel Calmon / Rua da Grécia;

03 – Rua Miguel Calmon / Praça da Inglaterra;

04 – Rua Miguel Calmon / Rua da Argentina;

05 – Rua Miguel Calmon / Rua da Polônia;

06 – Rua Miguel Calmon / Rua da Holanda;

07 – Rua da Holanda / Av. Estados Unidos;

08 – Rua da Holanda /Av. da França;

09 – Av. da França / Rua da Bélgica.

A partir das 10h30, haverá o bloqueio progressivo do tráfego de veículos nas seguintes vias: Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda, e Av. da França.

Os veículos que frequentemente trafegam pelos trechos interditados terão rotas alternativas. Quem vier da Avenida da França com destino à Cidade Alta poderá seguir pela Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e, em seguida, pela Ladeira da Montanha. Já os condutores que estiverem na Avenida Lafayette Coutinho (Avenida Contorno) e seguirem em direção à Cidade Baixa deverão utilizar a Ladeira do Taboão.

Trânsito

