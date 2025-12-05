NO FERIADO

Trânsito na Cidade Baixa sofre alteração na próxima semana; confira mudanças

Bloqueios viários serão feitos durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia

Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:31

Mudanças serão no feriado Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O trânsito do bairro do Comércio, em Salvador, vai sofrer alterações na próxima segunda-feira (8), quando será celebrada a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O objetivo é garantir a segurança viária e a comodidade de fiéis e turistas que desejarem ir a uma das mais tradicionais e importantes celebrações populares da Bahia.

Confira as alterações:

A partir da 00h de segunda-feira, serão instaladas Barreiras Fixas (BF) nas seguintes vias:

01 – Ladeira do Gabriel / acesso a Av. Lafayete Coutinho;

02 – Ladeira da Conceição da Praia / Ladeira da Montanha;

03 – Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá;

04 – Ladeira da Conceição da Praia / Rua Manoel Vitorino;

05 – Rua do Corpo Santo / Rua da Conceição da Praia;

06 – Rua Santos Drummond / Rua da Bélgica

07 – Rua Portugal / Rua da Bélgica;

08 – Rua da Bélgica / Avenida Estados Unidos (ao lado da Caixa Econômica Federal).

A partir das 05h, serão instaladas Barreiras Semifixas (BSF) e Barreiras Móveis (BM) nas seguintes vias:

01 – Viaduto Menininha do Gantois, alça de acesso a Av. Reitor Miguel Calmon, sentido Comércio – permitir o acesso de veículos pequenos;

02 – Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima – permitir o acesso de veículos pequenos.

03 – Av. Reitor Miguel Calmon / Viaduto Menininha do Gantois – apoio SEMOB/GTRAN;

04 – Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

05 – Av. Lafayete Coutinho / Ladeira do Gabriel (Solar do Unhão);

06 – Av. Lafayete Coutinho – Trapiche;

07 – Rua Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (via marginal);

08 – Av. da França – Portão 3 CODEBA;

09 – Rua da Bélgica / Mercado Modelo (em frente a Avenida Estados Unidos).

Também será proibida a circulação e o estacionamento de veículos, das 05h às 19h, nas seguintes vias: Av. Lafayete Coutinho (Av. Contorno), trecho compreendido entre o Solar do Unhão e a Praça Maria Felipa, Rua Conceição da Praia, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Manoel Vitorino, Rua Dionísio Martins, Praça Maria Felipa, Rua da Bélgica (trecho compreendido entre as Ruas Portugal e Miguel Calmon), Rua Corpo Santo e Rua Santos Dumont.

Conforme o deslocamento da procissão, haverá a instalação de Barreiras Móveis Progressiva (BMP) nas seguintes ruas e avenidas:

01 – Rua da Bélgica / Rua Miguel Calmon;

02 – Rua Miguel Calmon / Rua da Grécia;

03 – Rua Miguel Calmon / Praça da Inglaterra;

04 – Rua Miguel Calmon / Rua da Argentina;

05 – Rua Miguel Calmon / Rua da Polônia;

06 – Rua Miguel Calmon / Rua da Holanda;

07 – Rua da Holanda / Av. Estados Unidos;

08 – Rua da Holanda /Av. da França;

09 – Av. da França / Rua da Bélgica.

A partir das 10h30, haverá o bloqueio progressivo do tráfego de veículos nas seguintes vias: Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda, e Av. da França.