'Não tem como ser bombeiro sem fé em Santa Bárbara’: bombeiros da Bahia renovam devoção à padroeira com caruru e banho de água benta

Corporação distribuiu 1.500 quentinhas para devotos nesta quinta-feira (4), dia da santa

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:30

Devotos se reuniram no quartel do Corpo de Bombeiros na Barroquinha
Devotos se reuniram no quartel do Corpo de Bombeiros na Barroquinha Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Não tem como ser bombeiro e não ser devoto de Santa Bárbara”. É resoluta a resposta do Tenente Carneiro, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) sobre a relação com a santa. Ela é considerada a padroeira de todas as profissões que trabalham com fogo, incluindo os bombeiros.

Por isso, todos os anos o quartel do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), na Barroquinha, recebe a imagem da santa para que os fiéis possam vê-la de perto – além de distribuir o tradicional caruru. Este ano, mais de 1.500 quentinhas foram doadas. Cerca de 150 bombeiros militares atuaram na organização do evento. Entre os instantes mais aguardados, o banho de água benta lançado pela Auto Escada Plataforma Aérea arrancou sorrisos, lágrimas e muitas mãos erguidas em agradecimento.

“Aqui, a gente tem diversas atividades, mas a primeira, que vem antes de qualquer outra, é ser bombeiro. E para ser bombeiro tem que ter fé em Santa Bárbara. É ela quem dá força e fé para a gente, que enfrenta conosco as batalhas diárias, que não é só fogo”, disse o tenente. “Tenho 32 anos de bombeiro. Então, tem três décadas que vejo pessoas entrarem nessa organização sem ter ideia do que é ser devoto de uma padroeira e se tornarem quando entram aqui”, completou.

Entre os devotos que pararam para observar a imagem e garantir o caruru, estava Paula Anjos, 54, que fez questão de entrar na fila o mais rápido possível para pegar sua quentinha. “A gente vem para agradecer, mas aproveita para comer bem também”, disse, descontraída.

A celebração abriu o calendário de festas populares na Bahia e acontece depois de três dias de preparação, o tradicional tríduo. Depois de Santa Bárbara, a próxima festa é de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nesta segunda (8), e de Santa Luzia (13).

No primeiro dia do ano, é a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e do Bom Jesus dos Navegantes. Cinco dias depois, a Festa de Reis ocorre na Lapinha. Em 15 de janeiro, a Cidade Baixa recebe a Lavagem do Bonfim e no dia 25 de janeiro será comemorado o Dia de São Lázaro. No dia 2 de fevereiro ocorre o Dia de Iemanjá. Por fim, no dia 5 de fevereiro será celebrada a Lavagem de Itapuã. Logo depois é carnaval.

