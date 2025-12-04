VEJA FOTOS

Fé em vermelho: devotos lotam o Pelourinho para celebrar Santa Bárbara

Fiéis se reuniram ainda de madrugada para celebrar data

Maria Raquel Brito

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:11

Fiéis celebram Santa Bárbara Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O vermelho da devoção tomou conta do Centro Histórico na manhã desta quinta-feira (4). Antes mesmo das 8h, centenas de fiéis já se reuniam no Largo do Pelourinho por um motivo especial: celebrar Santa Bárbara, protetora contra tempestades e trovões.

Todo os anos, dona Cibele Lima, de 83 anos de idade, tem um compromisso marcado no dia 4 de dezembro. Acorda às 4h, se arruma e sai de sua casa no Imbuí em direção ao coração da cidade para homenagear Santa Bárbara, da qual é devota desde que se entende por gente.

“Venho sempre que posso, sozinha mesmo. Pego o metrô e depois um ônibus e chego cedinho pra conseguir um lugar bom, mesmo tendo que ficar em pé. É muita fé. Eu tenho pedido e alcançado”, conta.

Festa de Santa Bárbara

A festa de Santa Bárbara surgiu no Morgado de Santa Bárbara, no Comércio, onde Francisco e Andressa Lago construíram uma capela e faziam homenagens em 4 de dezembro. O local era um polo comercial com presença de africanos escravizados.

O festejo ficou por muito tempo pouco conhecido, ofuscado pela festa da Conceição da Praia. Em 1899, um incêndio atingiu a capela, mas a imagem da santa não foi danificada, e as celebrações passaram para o mercado do morgado e para a Igreja do Corpo Santo. Depois que o mercado foi demolido, as missas se espalharam por igrejas do Centro.

A mudança de popularidade ocorreu quando a imagem foi entregue à Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, com três condições: permanecer exposta no Pelourinho, ser cuidada pela irmandade e ter a festa organizada anualmente.

A celebração une catolicismo e religiões de matriz africana, já que Santa Bárbara se tornou associada a Iansã. Por isso, reúne comidas de dendê e fiéis de diferentes crenças.