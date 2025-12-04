TRAGÉDIA

Jovem morre após perder controle de moto e bater em poste na Bahia

Elder Lucas, de 20 anos, seguia para a casa da namorada quando sofreu o acidente

Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:30

Um jovem identificado como Elder Lucas de Oliveira, de 20 anos, morreu na noite de terça-feira (2) após bater a moto que pilotava em um poste. O caso foi registrado na Avenida Filipinos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O jovem seguia para a casa da namorada quando perdeu o controle do veículo. Com o impacto da colisão, Elder foi arremessado a vários metros de distância e não resistiu aos ferimentos. A violência da batida foi tão grande que o poste atingido se partiu ao meio.

Por causa do rompimento da estrutura, moradores da região chegaram a ficar sem energia elétrica. O trecho da via precisou ser isolado até a conclusão dos reparos e da retirada dos destroços.