Homem é preso depois de matar vizinha após briga por causa de galinhas na Bahia

Suspeito confessou ter assassinado Maria do Socorro após discussão

Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:15

Suspeito preso por matar vizinha Crédito: Reprodução

Um suspeito de 31 anos, que não foi identificado, foi preso pelo assassinato de Maria do Socorro Moreira de Souza, 50, em Correntina, no oeste da Bahia. De acordo com informações de policiais, o homem era vizinho da vítima e confessou o homicídio, afirmando que matou Maria do Socorro depois dos dois se desentenderem, segundo o g1.

A briga foi registrada em setembro, quando a vítima confrontou o homem por maltratar suas aves. No momento da discussão, o criminoso ameaçou a vítima e disse que lhe daria um ‘um ‘tiro na testa’. Dias depois, o suspeito assassinou a mulher, usando um pedaço de madeira para aplicar um golpe nela.

Familiares da vítima testemunharam a ameaça antes do crime, o que ajudou a investigação sobre o caso. De acordo com a investigação, o homem seguiu Maria do Socorro enquanto ela caminhava em direção à casa da mãe e a matou durante o trajeto. Após o homicídio, fugiu da região e permaneceu desaparecido por meses.

As buscas avançaram quando, três meses depois do crime, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do suspeito. No local, foram encontradas uma espingarda e várias munições. Logo após a ação judicial, ele se apresentou espontaneamente na delegacia de Correntina e confessou o assassinato.