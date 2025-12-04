Show beneficente reúne Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Flávio Venturini em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:13
A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e os maestros Carlos Prazeres e Luciano Calazans recebem um time estrelar de artistas nacionais para o concerto beneficente “Natal das Estrelas” em prol do Hospital Martagão Gesteira. O evento, que contará com nomes como Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Flávio Venturini, acontecerá no dia 21 de dezembro, um domingo, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).
O evento também contará com apresentações de Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader, além dos intérpretes líricos Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba. O concerto também terá a apresentação do Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do Martagão, e com o Corpo de Baile Sonho de Valsa, composto por jovens do bairro de São Caetano, em Salvador.
“Ajudar o Martagão ao lado de artistas amigos e com esta Orquestra que eu amo, admiro e que sou parceiro há anos é um presente de Natal pra mim! Com o Martagão é assim: você vai ajudar e é você que sai preenchido e enriquecido. Quem mergulha e entende a importância deste serviço não consegue esquecer. Convido a todos a fazer parte deste movimento, seja comprando os ingressos ou doando para o Hospital”, destaca Calazans.
Os ingressos estarão disponíveis a partir das 14h do dia 12 de dezembro, no portal Sympla e na bilheteria do TCA, pelos valores de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). O dinheiro arrecadado será revertido ao hospital, que celebra 60 anos em 2025.
Além de grandes nomes da música popular baiana e nacional, o concerto trará ao palco da Concha Acústica do TCA cantores líricos que interpretarão clássicos da Broadway, promovendo um diálogo entre o repertório orquestral e a música popular, no clima natalino deste evento beneficente, com diversas estrelas juntas para ajudar o Hospital.
“É uma imensa alegria compartilhar o Natal da OSBA com um evento em prol do Martagão. Isso reforça que somos uma Orquestra que é extensão da sociedade baiana. Para o programa, trouxe essas obras da Broadway, pensando nesse sentimento de que cada pessoa é uma estrela. Como diz Caetano Veloso, ‘Gente é para brilhar’. Então todos presentes, seja no palco, na plateia ou nas doações, serão uma estrela neste evento natalino para uma instituição tão nobre”, declara o maestro da Osba, Carlos Prazeres.
O Martagão Gesteira é o único hospital da Bahia que realiza transplantes de medula óssea pelo SUS, na faixa pediátrica. Em 2024, foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos e por 47,9% dos tratamentos oncológicos, além de 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas no Estado.
“O Martagão Gesteira completou, em 2025, 60 anos de atendimentos prestados a crianças e adolescentes de todo o Estado. O ‘Natal das Estrelas’ fechará com chave de ouroeste período de celebração. Todo esse apoio é mais um importante reconhecimento de como o Hospital é um patrimônio dos baianos, que garante saúde de qualidade e humanizada a quem mais precisa”, ressalta a diretora de captação de recursos da instituição, Lareyne Almeida.