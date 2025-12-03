BARRA-ONDINA

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Evento ocorrerá no dia 14 de dezembro

Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:21

Bell Marques e Daniela Mercury Crédito: Arisson Marinho/Célia Santos

Salvador vai viver uma prévia do Carnaval no próximo dia 14. Isso porque artistas como Bell Marques e Daniela Mercury puxarão trios elétricos em comemoração aos cinco anos da Rádio Salvador FM no circuito Barra-Ondina, a partir das 14h.

O evento contará com seis trios elétricos e apresentações de mais quatro artistas: Thiago Aquino, Pagodart, Noelson do Cavaco e Tony Salles. A comemoração será transmitida ao vivo pelo rádio, site, app e YouTube. No dia 15, todas as apresentações estarão disponíveis no canal oficial da rádio.