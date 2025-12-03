DEMANDA ALTA

'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa

Procura para show único da lendária banda de rock na capital baiana é intensa

Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:27

Filas para ingresso parashow de Guns Crédito: Reprodução

A abertura das vendas presenciais para o show do Guns N’ Roses em Salvador, na manhã desta quarta-feira (3), virou um cenário de tumulto no Shopping da Bahia. O Bora Tickets, único ponto físico autorizado, registrou uma fila que serpenteava pelos corredores e gerou momentos de confusão - inclusive a expulsão de um homem acusado de furar a fila.

Um vídeo divulgado pelo perfil Soteropobretano mostra o momento em que um rapaz é retirado sob gritos de “fora, fora” e vaias. “Fuleiro, se lascou, ainda deu dedo para a gente”, comenta uma mulher que aguardava no local. A movimentação começou cedo: fãs relataram ter chegado por volta das 5h30 para tentar garantir lugar no show marcado para 16 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova.

As vendas abriram às 10h, tanto no site da Bilheteria Digital quanto presencialmente, mas quem foi ao shopping enfrentou irritação além da demora. “A fila está pior que o INSS”, disse uma pessoa à espera.

Outra consumidora descreveu a situação como caótica: “A fila está quilométrica, tem pessoas que chegaram 5h30, 4h30, conseguiu comprar agora (13h). Não estão limitando por CPF, ele (outro comprador) conseguiu comprar seis ingressos. O que achei absurdo é que você comprando à vista, o preço sai normal, mas se parcelar tem acréscimo de 15%. On-line também tem acréscimo, mas já está no quinto lote. A fila está insuportável, um tumulto, no meio do shopping”, disse ao CORREIO a fã Valesca Santana. Ela estava em horário de almoço e não conseguiu garantir o ingresso. "Vou tentar comprar agora on-line, que também está um transtorno. Página sobrecarregada. A diferença é que a taxa presencial é 15% e no site é 20%".

“Não é todo dia que a gente recebe lendas como essas em Salvador, né? Tenho que aproveitar. Só não imaginava que ia ter tanta gente assim, ainda mais pensando que nem eu, vindo cedo pra comprar”, contou ao Alô Alô Bahia o estudante de engenharia Rafael Marques, que esperava na fila.

Ao todo, o show terá oito setores à venda - Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores vão de R$ 285 a R$ 1.500, incluindo o espaço Experience, que oferece open bar e open food. A produção do show na Bahia é da Salvador Produções e NA Entretenimento, e a realização da turnê é feita pela Mercury Concerts.

