5 dicas para garantir seu ingresso para o show do Guns N’ Roses

Banda retorna ao Brasil em abril de 2026 com turnê repleta de clássicos; alta demanda exige preparo e estratégia para garantir ingresso online

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:34

Guns N' Roses
Guns N’ Roses anuncia turnê no Brasil em 2026. Crédito: Divulgação

Os fãs do Guns N’ Roses já se preparam para a disputa acirrada pelos ingressos da turnê que a banda fará pelo Brasil em abril de 2026. Com shows confirmados em Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, a procura deve ser alta e exige atenção redobrada de quem quer garantir um lugar nas apresentações. Para ajudar o público, o Correio reuniu cinco dicas essenciais para aumentar as chances de compra e evitar golpes.

1. Confira onde comprar ingressos na sua cidade

A primeira orientação é conferir com antecedência qual plataforma oficial fará a venda na sua cidade, já que cada show será comercializado por um site diferente. Ingressos de Salvador, Rio, Fortaleza e outras capitais serão vendidos pela Bilheteria Digital, enquanto São José do Rio Preto usará a Meu Bilhete e Porto Alegre ficará sob responsabilidade da Eventim. Comprar fora dos canais oficiais pode resultar em fraude.

2. Cadastre-se antes e deixe tudo configurado

Também é fundamental criar ou atualizar o cadastro antes do início das vendas, garantindo que e-mail, senha e dados pessoais estejam corretos. Salvar as informações de pagamento e ativar a verificação em duas etapas ajuda a agilizar o processo, já que, na hora da liberação, cada segundo faz diferença.

3. Entre na plataforma antes do horário oficial

Outra estratégia importante é acessar o site alguns minutos antes do horário oficial, já que muitas plataformas abrem a fila virtual antecipadamente. Manter uma conexão estável, preferencialmente por Wi-Fi ou cabo, reduz as chances de travamentos ou quedas no momento decisivo.

Guns N’ Roses

Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio por
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão por Reprodução
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
1 de 7
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock

4. Priorize pagamento por Pix ou cartão

Na hora de pagar, priorize métodos instantâneos, como Pix ou cartão de crédito. Eles confirmam a compra rapidamente e evitam que o ingresso volte para a fila. Boleto bancário não é recomendado, pois pode atrasar a aprovação e comprometer a reserva.

5. Não caia na revenda ilegal

Por fim, especialistas alertam sobre o risco de comprar ingressos por revendas informais. QR Codes falsos e bilhetes clonados são golpes comuns em grandes turnês. A recomendação é sempre conferir o ingresso pelo aplicativo ou site oficial da plataforma responsável pela sua cidade e desconfiar de preços muito abaixo do praticado.

Reencontro com os fãs

A expectativa é alta, impulsionada pelos clássicos que costumam dominar as apresentações, Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, November Rain, Paradise City e Don’t Cry seguem firmes nos setlists, garantindo uma viagem imediata à era de ouro da banda. Com produção grandiosa, palcos gigantes e uma performance que mantém a energia dos anos 90, os shows seguem como experiências marcantes para fãs antigos e novos.

A nova etapa da “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things Tour” vem embalada pelo repertório que o grupo apresentou nos últimos anos, incluindo sucessos como Patience e You Could Be Mine. A presença de Axl Rose, Slash e Duff McKagan no palco segue sendo um dos grandes atrativos, reforçando o peso histórico do Guns N’ Roses como uma das maiores bandas do hard rock mundial.

Tags:

