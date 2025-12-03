TURNÊ HISTÓRICA

5 dicas para garantir seu ingresso para o show do Guns N’ Roses

Banda retorna ao Brasil em abril de 2026 com turnê repleta de clássicos; alta demanda exige preparo e estratégia para garantir ingresso online

Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:34

Guns N’ Roses anuncia turnê no Brasil em 2026. Crédito: Divulgação

Os fãs do Guns N’ Roses já se preparam para a disputa acirrada pelos ingressos da turnê que a banda fará pelo Brasil em abril de 2026. Com shows confirmados em Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, a procura deve ser alta e exige atenção redobrada de quem quer garantir um lugar nas apresentações. Para ajudar o público, o Correio reuniu cinco dicas essenciais para aumentar as chances de compra e evitar golpes.

1. Confira onde comprar ingressos na sua cidade

A primeira orientação é conferir com antecedência qual plataforma oficial fará a venda na sua cidade, já que cada show será comercializado por um site diferente. Ingressos de Salvador, Rio, Fortaleza e outras capitais serão vendidos pela Bilheteria Digital, enquanto São José do Rio Preto usará a Meu Bilhete e Porto Alegre ficará sob responsabilidade da Eventim. Comprar fora dos canais oficiais pode resultar em fraude.

2. Cadastre-se antes e deixe tudo configurado

Também é fundamental criar ou atualizar o cadastro antes do início das vendas, garantindo que e-mail, senha e dados pessoais estejam corretos. Salvar as informações de pagamento e ativar a verificação em duas etapas ajuda a agilizar o processo, já que, na hora da liberação, cada segundo faz diferença.

3. Entre na plataforma antes do horário oficial

Outra estratégia importante é acessar o site alguns minutos antes do horário oficial, já que muitas plataformas abrem a fila virtual antecipadamente. Manter uma conexão estável, preferencialmente por Wi-Fi ou cabo, reduz as chances de travamentos ou quedas no momento decisivo.

4. Priorize pagamento por Pix ou cartão

Na hora de pagar, priorize métodos instantâneos, como Pix ou cartão de crédito. Eles confirmam a compra rapidamente e evitam que o ingresso volte para a fila. Boleto bancário não é recomendado, pois pode atrasar a aprovação e comprometer a reserva.

5. Não caia na revenda ilegal

Por fim, especialistas alertam sobre o risco de comprar ingressos por revendas informais. QR Codes falsos e bilhetes clonados são golpes comuns em grandes turnês. A recomendação é sempre conferir o ingresso pelo aplicativo ou site oficial da plataforma responsável pela sua cidade e desconfiar de preços muito abaixo do praticado.

Reencontro com os fãs

A expectativa é alta, impulsionada pelos clássicos que costumam dominar as apresentações, Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, November Rain, Paradise City e Don’t Cry seguem firmes nos setlists, garantindo uma viagem imediata à era de ouro da banda. Com produção grandiosa, palcos gigantes e uma performance que mantém a energia dos anos 90, os shows seguem como experiências marcantes para fãs antigos e novos.