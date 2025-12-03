IRRECONHECÍVEL

Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Imagens do passado da influenciadora revelam a transformação drástica após o procedimento clandestino feito em 2017

A repercussão da cirurgia reparadora de Juju do Pix reacendeu a curiosidade da web sobre como a influenciadora era antes de injetar óleo mineral no rosto. As fotos antigas de Juliana Oliveira, nome de batismo da criadora de conteúdo, voltaram a circular nas redes sociais e chocaram muita gente pela diferença.

Juliana, uma mulher transexual, levava uma vida comum e vinha construindo sua identidade visual quando, em 2017, decidiu buscar mais feminilidade no rosto. Na época, recorreu a uma clínica clandestina acreditando que receberia silicone industrial, apesar dos alertas sobre riscos. O que ela não sabia é que, na verdade, o produto aplicado seria óleo mineral, substância altamente perigosa e proibida para fins estéticos.

O efeito foi devastador. Aos poucos, Juju percebeu deformações, principalmente nas maçãs do rosto e bochechas, onde o inchaço se tornou permanente. O material se misturou aos tecidos da face, o que tornou o quadro ainda mais grave. Durante anos, ela sofreu com comentários cruéis, virou meme nas redes e ganhou o apelido de “Juju do Pix” por pedir ajuda financeira para tentar reverter os danos.

Agora, com a repercussão da primeira cirurgia de retirada parcial da substância, Juju revive o impacto do antes e depois. As imagens mostram uma Juliana com traços delicados, sorriso marcante e aparência que hoje surpreende quem só a conheceu após o problema estético.

Em entrevista recente ao g1, a influenciadora fez um alerta sobre o perigo de recorrer a procedimentos clandestinos. “Por mais que você queira ficar bonita, não faça. O barato sempre sai mais caro. Se não tiver dinheiro para um profissional sério, junte um pouco, procure uma equipe médica e faça tudo direitinho”, disse.