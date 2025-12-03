Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Imagens do passado da influenciadora revelam a transformação drástica após o procedimento clandestino feito em 2017

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:49

Imagens do passado da influenciadora revelam a transformação drástica
Imagens do passado da influenciadora revelam a transformação drástica Crédito: Reprodução

A repercussão da cirurgia reparadora de Juju do Pix reacendeu a curiosidade da web sobre como a influenciadora era antes de injetar óleo mineral no rosto. As fotos antigas de Juliana Oliveira, nome de batismo da criadora de conteúdo, voltaram a circular nas redes sociais e chocaram muita gente pela diferença.

Juliana, uma mulher transexual, levava uma vida comum e vinha construindo sua identidade visual quando, em 2017, decidiu buscar mais feminilidade no rosto. Na época, recorreu a uma clínica clandestina acreditando que receberia silicone industrial, apesar dos alertas sobre riscos. O que ela não sabia é que, na verdade, o produto aplicado seria óleo mineral, substância altamente perigosa e proibida para fins estéticos.

O efeito foi devastador. Aos poucos, Juju percebeu deformações, principalmente nas maçãs do rosto e bochechas, onde o inchaço se tornou permanente. O material se misturou aos tecidos da face, o que tornou o quadro ainda mais grave. Durante anos, ela sofreu com comentários cruéis, virou meme nas redes e ganhou o apelido de “Juju do Pix” por pedir ajuda financeira para tentar reverter os danos.

Juju do Pix

Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix por auto-upload
1 de 6
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução

Agora, com a repercussão da primeira cirurgia de retirada parcial da substância, Juju revive o impacto do antes e depois. As imagens mostram uma Juliana com traços delicados, sorriso marcante e aparência que hoje surpreende quem só a conheceu após o problema estético.

Leia mais

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Em entrevista recente ao g1, a influenciadora fez um alerta sobre o perigo de recorrer a procedimentos clandestinos. “Por mais que você queira ficar bonita, não faça. O barato sempre sai mais caro. Se não tiver dinheiro para um profissional sério, junte um pouco, procure uma equipe médica e faça tudo direitinho”, disse.

Enquanto se recupera da primeira de várias etapas cirúrgicas, a influenciadora tenta reconstruir não só o rosto, mas também a autoestima. As fotos antigas, que agora viralizam, mostram o tamanho da transformação e reforçam o alerta sobre os riscos das intervenções ilegais.

Leia mais

Imagem - Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Imagem - Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Tags:

Juju do pix

Mais recentes

Imagem - Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal

Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal
Imagem - Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
01

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas