MANIFESTAÇÃO

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Fluxo de veículos na BA-530 foi parcialmente interditado

Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:27

Protesto realizado por trabalhadores em Camaçari Crédito: Reprodução

Trabalhadores da construção civil que prestam serviço na obra da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram um protesto em frente à fábrica na manhã desta terça-feira (2). O acesso à montadora foi parcialmente afetado, o que provocou congestionamento na BA-530, via que dá acesso ao Polo Industrial.

Os manifestantes cobram melhorias das condições de trabalho no segmento da construção civil. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que dezenas de funcionários se reuniram em frente à fábrica. A reportagem apurou que o funcionamento da fábrica não foi impactado pelo protesto. A BYD ainda não se pronunciou oficialmente sobre a manifestação.