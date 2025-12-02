Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:27
Trabalhadores da construção civil que prestam serviço na obra da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram um protesto em frente à fábrica na manhã desta terça-feira (2). O acesso à montadora foi parcialmente afetado, o que provocou congestionamento na BA-530, via que dá acesso ao Polo Industrial.
Os manifestantes cobram melhorias das condições de trabalho no segmento da construção civil. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que dezenas de funcionários se reuniram em frente à fábrica. A reportagem apurou que o funcionamento da fábrica não foi impactado pelo protesto. A BYD ainda não se pronunciou oficialmente sobre a manifestação.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, afirma que a manifestação não contou com a participação da entidade. A BYD inaugurou oficialmente o seu complexo fabril em Camaçari, com um investimento de R$ 5,5 bilhões, em outubro deste ano. A montadora chinesa confirmou os planos de elevar a produção local de 150 mil para 300 mil carros por ano na segunda fase do projeto e anunciou que, numa nova etapa de investimentos, deverá chegar aos 600 mil carros/ano.