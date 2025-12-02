Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Fluxo de veículos na BA-530 foi parcialmente interditado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:27

Protesto realizado por trabalhadores em Camaçari
Protesto realizado por trabalhadores em Camaçari Crédito: Reprodução

Trabalhadores da construção civil que prestam serviço na obra da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram um protesto em frente à fábrica na manhã desta terça-feira (2). O acesso à montadora foi parcialmente afetado, o que provocou congestionamento na BA-530, via que dá acesso ao Polo Industrial.

Os manifestantes cobram melhorias das condições de trabalho no segmento da construção civil. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que dezenas de funcionários se reuniram em frente à fábrica. A reportagem apurou que o funcionamento da fábrica não foi impactado pelo protesto. A BYD ainda não se pronunciou oficialmente sobre a manifestação.

Leia mais

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

Imagem - Super-híbrido, ampliação, atrasos e desorganização marcam o grande dia da BYD na Bahia

Super-híbrido, ampliação, atrasos e desorganização marcam o grande dia da BYD na Bahia

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, afirma que a manifestação não contou com a participação da entidade. A BYD inaugurou oficialmente o seu complexo fabril em Camaçari, com um investimento de R$ 5,5 bilhões, em outubro deste ano. A montadora chinesa confirmou os planos de elevar a produção local de 150 mil para 300 mil carros por ano na segunda fase do projeto e anunciou que, numa nova etapa de investimentos, deverá chegar aos 600 mil carros/ano.

Tags:

Byd Protesto

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador

VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador
Imagem - Traficantes do CV presos por homicídios são filhos de vereadora Pataxó da Bahia

Traficantes do CV presos por homicídios são filhos de vereadora Pataxó da Bahia
Imagem - Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia

Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador
01

VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
03

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas