Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

Funcionários estariam sendo pressionados a assinar carta contra entidade

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20:06

A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari denuncia que a BYD, fábrica de veículos elétricos localizada em Camaçari, tem colocado os funcionários da empresa contra a entidade que representa a categoria. De acordo com os relatos, o setor de Recursos Humanos (RH) da BYD estaria pressionando os trabalhadores a assinarem cartas de oposição à contribuição sindical. 

A contribuição é um valor pago anualmente por empregados para custear as atividades de sindicatos. Desde a Reforma Trabalhista de 2017, a contribuição é facultativa para funcionários. No caso da BYD, a taxa é um valor único de R$ 50. 

Uma mensagem institucional enviada pelo setor do RH, segundo o sindicato, alerta para a "necessidade de entrega da carta de oposição ao desconto sindical". De acordo com a empresa, a carta deve ser entregue ao líder de cada funcionário ou diretamente para a área de Recursos Humanos. A mensagem indica prazo até esta segunda-feira (20) para a recusa no desconto. 

Caso o funcionário não envie a carta, o valor é cobrado diretamente no salário. Para Júlio Bonfim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari, a mensagem representa um movimento da empresa contra a entidade.

Mensagem enviada pelo setor de RH da BYD
Mensagem enviada aos funcionários da BYD Crédito: Reprodução

"Pelo acordo que fizemos com o sindicato patronal, a empresa tem a obrigação de comunicar aos trabalhadores que será feito o desconto da taxa assistencial. Aquele trabalhador que não tem interesse, pode fazer a carta de oposição. É um direito do trabalhador a taxa de oposição. Mas a BYD não se contenta com isso", afirma Júlio Bonfim. "A empresa faz uma prática anti-sindical estimulando os trabalhadores a fazerem a carta", completa. 

O comunicado enviado aos trabalhadores chegou ao sindicato pelos próprios funcionários, que denunciaram a prática. "Quando ela diz que está 'reforçando a necessidade de entrega', está tendo uma posição como empresa contra o sindicato", diz o presidente.

Procurada pelo CORREIO, a BYD informou que "teve conhecimento da denúncia e que já iniciou a sua apuração". "A companhia reafirma seu compromisso com a conduta ética e com o respeito a todos os seus colaboradores, parceiros e à comunidade local", acrescentou. 

