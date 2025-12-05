Acesse sua conta
Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio

Nova empresa dever ser contratada para prestar serviços à universidade em janeiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:05

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio da Coordenação de Gestão Administrativa (CGA/PROAD), notificou, na última sexta-feira (28), uma empresa terceirizada para prestar serviços de limpeza na universidade. De acordo com a Ufba, a Liderança Limpeza e Conservação Ltda descumpriu acordos firmados em contrato. 

A empresa emitiu um informativo comunicando que os colaboradores, alocados na universidade, serão remanejados de seus postos para outros contratos da atual empresa. A CGA alerta que a substituição intempestiva de funcionários sem a devida ambientação e treinamento específico pode comprometer a rotina de áreas sensíveis. O Termo de Referência exige qualificação técnica e treinamento contínuo, especialmente em áreas críticas, como laboratórios, segundo a universidade. 

"A universidade reforça que os trabalhadores com mais anos de permanência na UFBA detêm o conhecimento necessário e específico dessas rotinas. Substituí-los, de forma abrupta, ou transferi-los compromete a execução dos serviços e a segurança sanitária e operacional da instituição", diz a Ufba, em nota. A reportagem tenta contatar a empresa denunciada. 

A universidade afirma que há relatos de assédios contra trabalhadores. "O clima é ruim, havendo relatos de que a Liderança estaria coagindo funcionários a pedirem demissão para evitar o pagamento de verbas rescisórias. O sindicato da categoria teve que intervir e emitir comunicado, evidenciando o conflito coletivo instaurado pela empresa", acrescenta. 

Está em curso uma sucessão contratual entre a atual prestadora dos serviços, e a nova empresa vencedora do processo licitatório, que tem início do novo contrato previsto para janeiro de 2026. 

