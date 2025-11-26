Restaurante universitário da Ufba é fechado após teto ser danificado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 18:59
O Restaurante Universitário do campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi fechado após parte do forro apresentar danos. De acordo com a universidade, o teto foi prejudicado pelas fortes chuvas que atingiram Salvador nos últimos dias. A previsão é que o local seja reaberto na próxima quarta-feira (3).
Um aviso instalado em frente ao RU afirma que as faltas não serão computadas pelos professores da Ufba durante o período. A decisão de fechar o restaurante fot tomada após a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai) emitir o isolamento preventivo das áreas afetadas para garantir a segurança de alunos e funcionários.
Inicialmente, havia previsão de que o restaurante funcionasse com 70% da sua capacidade total, o que foi revisto após a avaliação técnica no espaço. Bolsistas da universidade poderão frequentar os demais restaurantes da Ufba, localizados no Corredor da Vitória e em São Lázaro.