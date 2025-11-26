Acesse sua conta
Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Suspensão de fluxo ocorre entre esta quarta (26) e quinta-feira (27)

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:21

Estrada do Derba sofrerá um estreitamento na próxima semana
Estrada do Derba sofrerá um estreitamento na próxima semana

Um trecho da Estrada do Derba (BA-528) será interditado nas noites desta quarta-feira (26) e quinta-feira (27) para obras do Trecho 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. A via será interditada das 20h às 5h para operações de transporte e montagem de vigas pré-moldadas.

O Consórcio VLT Salvador, responsável pela obra, explica que na noite desta quarta (26), a mudança de fluxo ocorrerá no sentido Paripe; e, na do dia 27, no sentido Águas Claras. As atividades ocorrerão no período noturno, quando o fluxo de veículos é menor, e contarão com o apoio da operação “pare" e "siga”, sinalização temporária e acompanhamento de equipe especializada. 

"O Consórcio reforça a importância da colaboração dos condutores durante as interdições, destacando que essas intervenções são fundamentais para a continuidade das obras do VLT, que vão melhorar a mobilidade e a qualidade do transporte em Salvador e RMS", diz, em nota. 

Obras do VLT de Salvador

Obras do VLT por Feijão Almeida/GOVBA
Obras do VLT na Calçada por Matheus Landim/GOVBA
VLT de Salvador terá vagões adaptados para marisqueiras e ambulantes por Divulgação
Projeto do VLT por Divulgação
Projeto do VLT de Salvador por Ilustração
Projeto do VLT por Divulgação
1 de 6
Obras do VLT por Feijão Almeida/GOVBA

VLT 

O VLT de Salvador terá cerca de 36 quilômetros de extensão e contará com 34 paradas. A previsão é que transporte até 100 mil passageiros por dia, com um investimento total estimado em R$ 5 bilhões.

O projeto está dividido em três trechos, executados por consórcios diferentes. O Trecho 1, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, tem 16,7 mil metros de extensão e inclui 17 paradas, além da Estação Calçada.

O Trecho 2, que liga Paripe a Águas Claras, tem 9,2 mil metros e 8 paradas, com integração ao Sistema Metroviário de Salvador em Águas Claras. Já o Trecho 3 conecta Águas Claras a Piatã, com pouco mais de 10,5 mil metros e 9 paradas, e integra o metrô no Bairro da Paz. As obras deste trecho estão a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.

