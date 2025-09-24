Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:38
O Governo da Bahia determinou a desapropriação de uma área de 12,3 mil m² situada na Estrada do Derba (BA-528), em Salvador. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), tem como objetivo viabilizar a implantação do Trecho 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).
A desapropriação foi determinada a partir de estudos e projetos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). A CTB, inclusive, está autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, para efetivar a desapropriação e o pagamento das indenizações. As medidas devem ter apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
O VLT de Salvador terá cerca de 36 quilômetros de extensão e contará com 34 paradas. A previsão é que transporte até 100 mil passageiros por dia, com um investimento total estimado em R$ 5 bilhões.
Obras do VLT de Salvador
O projeto está dividido em três trechos, executados por consórcios diferentes. O Trecho 1, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, tem 16,7 mil metros de extensão e inclui 17 paradas, além da Estação Calçada.
O Trecho 2, que liga Paripe a Águas Claras, tem 9,2 mil metros e 8 paradas, com integração ao Sistema Metroviário de Salvador em Águas Claras. Esse segmento é conduzido pelo Consórcio VLT Lote 2. A área desapropriada nesta quarta-feira (24) integra este trecho e tem tamanho equivalente a quase dois campos de futebol.
Já o Trecho 3 conecta Águas Claras a Piatã, com pouco mais de 10,5 mil metros e 9 paradas, e integração ao metrô no Bairro da Paz. As obras deste trecho estão a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.
A expectativa do governo estadual é que o projeto gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos durante o pico das obras.