Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Projeto está dividido em três trechos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:38

Obras do VLT
Obras do VLT Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O Governo da Bahia determinou a desapropriação de uma área de 12,3 mil m² situada na Estrada do Derba (BA-528), em Salvador. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), tem como objetivo viabilizar a implantação do Trecho 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

A desapropriação foi determinada a partir de estudos e projetos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). A CTB, inclusive, está autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, para efetivar a desapropriação e o pagamento das indenizações. As medidas devem ter apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

O VLT de Salvador terá cerca de 36 quilômetros de extensão e contará com 34 paradas. A previsão é que transporte até 100 mil passageiros por dia, com um investimento total estimado em R$ 5 bilhões.

A obra

O projeto está dividido em três trechos, executados por consórcios diferentes. O Trecho 1, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, tem 16,7 mil metros de extensão e inclui 17 paradas, além da Estação Calçada.

O Trecho 2, que liga Paripe a Águas Claras, tem 9,2 mil metros e 8 paradas, com integração ao Sistema Metroviário de Salvador em Águas Claras. Esse segmento é conduzido pelo Consórcio VLT Lote 2. A área desapropriada nesta quarta-feira (24) integra este trecho e tem tamanho equivalente a quase dois campos de futebol. 

Já o Trecho 3 conecta Águas Claras a Piatã, com pouco mais de 10,5 mil metros e 9 paradas, e integração ao metrô no Bairro da Paz. As obras deste trecho estão a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.

A expectativa do governo estadual é que o projeto gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos durante o pico das obras.

