Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ponte São João passa por elevação e restauração como parte das obras do VLT em Salvador

Com 468 metros de extensão, a ponte foi construída originalmente em 1860 e reconstruída em 1952

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:59

Ponte São João
Ponte São João Crédito: Divulgação

A histórica Ponte São João, que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, está passando por um processo de elevação e restauração estrutural. A intervenção é parte fundamental das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), projeto coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e executado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

Com 468 metros de extensão, a ponte foi construída originalmente em 1860 e reconstruída em 1952, passando por diversas reformas ao longo das décadas – a mais recente, em 2009. Agora, com a implantação do VLT, está sendo realizada uma correção de desgastes e reforço da fundação, devido ao avanço da oxidação em função da proximidade com o mar.

A técnica utilizada, conhecida como “macaqueamento”, consiste na elevação temporária da ponte para permitir substituições e ajustes na estrutura metálica. O processo está sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, utilizando quatro macacos hidráulicos de 60 toneladas e equipamentos de medição de alta precisão. A elevação é feita de forma gradual, em ciclos milimétricos, até atingir entre 10 e 15 centímetros.

Obras do VLT de Salvador

Obras do VLT por Feijão Almeida/GOVBA
Obras do VLT na Calçada por Matheus Landim/GOVBA
VLT de Salvador terá vagões adaptados para marisqueiras e ambulantes por Divulgação
Projeto do VLT por Divulgação
Projeto do VLT de Salvador por Ilustração
Projeto do VLT por Divulgação
1 de 6
Obras do VLT por Feijão Almeida/GOVBA

Segundo o engenheiro de produção Danilo Carvalho, “a parte de concreto já foi recuperada e agora estamos dando início à etapa de recuperação da ponte metálica, com a substituição dos aparelhos de apoio”.

A previsão é que essa fase da obra seja concluída em meados de 2026, liberando o caminho para a continuidade do cronograma do VLT, que promete transformar a mobilidade no Subúrbio.

Leia mais

Imagem - VLT de Salvador vai ganhar seis novas estações até o Comércio; confira

VLT de Salvador vai ganhar seis novas estações até o Comércio; confira

Imagem - Obras do VLT de Salvador alcançam 22%; linha de teste será operada ainda em 2025

Obras do VLT de Salvador alcançam 22%; linha de teste será operada ainda em 2025

Imagem - Alba faz primeira audiência pública itinerante sobre obras do VLT de Salvador

Alba faz primeira audiência pública itinerante sobre obras do VLT de Salvador

VLT: projeto segue avançando em três trechos

O VLT de Salvador está dividido em três trechos. No primeiro, que vai da Ilha de São João à Calçada, já foram concluídos serviços como a concretagem dos trilhos, terraplanagem e testes elétricos. O Trecho 2, entre Paripe e Águas Claras, concentra esforços na duplicação da Estrada do Derba e na fundação do viaduto de Águas Claras. Já o Trecho 3, que vai de Águas Claras até Piatã, fará a integração com o metrô na região do Bairro da Paz.

O projeto contempla ainda a duplicação de 7,5 km da BA-528, a criação de uma via alimentadora no Parque São Bartolomeu e a requalificação da antiga Fábrica São Braz, que será transformada em um centro cultural e comercial.

Leia mais notícias no portal Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos

Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos
Imagem - Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia

Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia
Imagem - Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22