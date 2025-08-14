OBRA

Ponte São João passa por elevação e restauração como parte das obras do VLT em Salvador

Com 468 metros de extensão, a ponte foi construída originalmente em 1860 e reconstruída em 1952

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:59

Ponte São João Crédito: Divulgação

A histórica Ponte São João, que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, está passando por um processo de elevação e restauração estrutural. A intervenção é parte fundamental das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), projeto coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e executado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

Com 468 metros de extensão, a ponte foi construída originalmente em 1860 e reconstruída em 1952, passando por diversas reformas ao longo das décadas – a mais recente, em 2009. Agora, com a implantação do VLT, está sendo realizada uma correção de desgastes e reforço da fundação, devido ao avanço da oxidação em função da proximidade com o mar.

A técnica utilizada, conhecida como “macaqueamento”, consiste na elevação temporária da ponte para permitir substituições e ajustes na estrutura metálica. O processo está sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, utilizando quatro macacos hidráulicos de 60 toneladas e equipamentos de medição de alta precisão. A elevação é feita de forma gradual, em ciclos milimétricos, até atingir entre 10 e 15 centímetros.

Obras do VLT de Salvador 1 de 6

Segundo o engenheiro de produção Danilo Carvalho, “a parte de concreto já foi recuperada e agora estamos dando início à etapa de recuperação da ponte metálica, com a substituição dos aparelhos de apoio”.

A previsão é que essa fase da obra seja concluída em meados de 2026, liberando o caminho para a continuidade do cronograma do VLT, que promete transformar a mobilidade no Subúrbio.

VLT: projeto segue avançando em três trechos

O VLT de Salvador está dividido em três trechos. No primeiro, que vai da Ilha de São João à Calçada, já foram concluídos serviços como a concretagem dos trilhos, terraplanagem e testes elétricos. O Trecho 2, entre Paripe e Águas Claras, concentra esforços na duplicação da Estrada do Derba e na fundação do viaduto de Águas Claras. Já o Trecho 3, que vai de Águas Claras até Piatã, fará a integração com o metrô na região do Bairro da Paz.