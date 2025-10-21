REFÚGIO

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

A casa é o refúgio preferido da cantora, que transformou o espaço em um verdadeiro paraíso particular

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:48

mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte Crédito: Divulgação/Xico Diniz

O refúgio de Ivete Sangalo em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, é praticamente um ponto turístico por si só. Cercada por vegetação e vista deslumbrante, a casa da cantora é um dos endereços mais comentados entre os fãs e se tornou sinônimo de conforto, estilo e boas energias, tudo com o toque da baiana mais amada do Brasil.

Em entrevista à Casa e Jardim, Ivete revelou o carinho especial pelo imóvel. “É onde crio minhas memórias afetivas, para onde vamos no Natal e fim de ano… Significa muito pra mim. Toda vez que eu chego lá, eu sinto esse gostinho de férias”, contou.

A mansão passou por uma grande reforma comandada pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da artista, com projeto original assinado por Alberto Bolzico. A cantora decidiu ampliar os espaços e integrar cozinha, sala de estar e jantar em um mesmo ambiente amplo e arejado, uma mudança pensada especialmente após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte 1 de 6

Com cores neutras e detalhes em verde e azul-marinho, o décor segue o estilo praiano chic que Ivete adora. A sala de TV exibe elementos da cultura baiana, enquanto o piso de mármore bege da Bahia traz elegância e sustentabilidade. Já a sala de jantar é o cantinho favorito da cantora, onde ela costuma receber amigos para longas conversas e cafés diante da vista da piscina.

Com cerca de 800 m², a casa também serviu de palco para uma das lives mais marcantes da carreira da artista, exibida pela Globo durante a pandemia. À época, Ivete contou que o período a fez refletir sobre empatia e coletividade. “Quando você faz um movimento positivo pro coletivo, isso te transforma”, disse em entrevista ao O Globo.