Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

A casa é o refúgio preferido da cantora, que transformou o espaço em um verdadeiro paraíso particular

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:48

mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte Crédito: Divulgação/Xico Diniz

O refúgio de Ivete Sangalo em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, é praticamente um ponto turístico por si só. Cercada por vegetação e vista deslumbrante, a casa da cantora é um dos endereços mais comentados entre os fãs e se tornou sinônimo de conforto, estilo e boas energias, tudo com o toque da baiana mais amada do Brasil.

Em entrevista à Casa e Jardim, Ivete revelou o carinho especial pelo imóvel. “É onde crio minhas memórias afetivas, para onde vamos no Natal e fim de ano… Significa muito pra mim. Toda vez que eu chego lá, eu sinto esse gostinho de férias”, contou.

A mansão passou por uma grande reforma comandada pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da artista, com projeto original assinado por Alberto Bolzico. A cantora decidiu ampliar os espaços e integrar cozinha, sala de estar e jantar em um mesmo ambiente amplo e arejado, uma mudança pensada especialmente após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz

Com cores neutras e detalhes em verde e azul-marinho, o décor segue o estilo praiano chic que Ivete adora. A sala de TV exibe elementos da cultura baiana, enquanto o piso de mármore bege da Bahia traz elegância e sustentabilidade. Já a sala de jantar é o cantinho favorito da cantora, onde ela costuma receber amigos para longas conversas e cafés diante da vista da piscina.

Com cerca de 800 m², a casa também serviu de palco para uma das lives mais marcantes da carreira da artista, exibida pela Globo durante a pandemia. À época, Ivete contou que o período a fez refletir sobre empatia e coletividade. “Quando você faz um movimento positivo pro coletivo, isso te transforma”, disse em entrevista ao O Globo.

Além da mansão em Praia do Forte, Ivete também mantém um apartamento em Salvador, mas é à beira-mar que ela encontra seu equilíbrio entre o luxo e a simplicidade da vida baiana.

