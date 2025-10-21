Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-seminaristas deixam a batina e viralizam ao revelar romance nas redes sociais

Melqui Ferraz e Denisson Santos decidiram abandonar a vida religiosa para viver uma história de amor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:44

Casal trocou o seminário pelo amor e emocionou os seguidores
Casal trocou o seminário pelo amor e emocionou os seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Uma história de amor com final feliz emocionou internautas neste fim de semana. Os ex-seminaristas Melqui Ferraz e Denisson Santos decidiram deixar o seminário e assumir publicamente o relacionamento que começou durante a formação religiosa. O relato viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de apoio e mensagens de carinho.

Melqui contou que a convivência próxima com Denisson despertou sentimentos que ele tentou reprimir por anos. A situação, segundo ele, gerou conflitos internos e até mudanças de cidade impostas por superiores. “Comigo carreguei as lembranças que vivi com você naquela cidade, como as celebrações que íamos fingir a irmandade que debaixo dos panos era amor”, escreveu em uma das publicações.

Melqui Ferraz e Denisson Santos

Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram
1 de 18
Melqui Ferraz e Denisson Santos por Reprodução/Instagram

O ex-seminarista revelou ainda que recebeu conselhos para manter o relacionamento em segredo e continuar no seminário, mas preferiu seguir o coração. “Se por te amar e viver com você, essas tais portas se fecharam, que se fechem mais mil!”, desabafou.

Hoje, longe da vida religiosa, Melqui diz se sentir em paz com a decisão. “Só nós sabemos o quanto choramos e vivemos infelizes por sustentar uma vocação”, afirmou. A publicação já acumula milhares de curtidas e comentários celebrando a coragem do casal em viver um amor sem rótulos.

Leia mais

Imagem - Ana Castela investe em geladeira de R$ 30 mil com função inusitada: 'Vai embalar roupa?'

Ana Castela investe em geladeira de R$ 30 mil com função inusitada: 'Vai embalar roupa?'

Imagem - Ator da Globo detona remake de 'Vale Tudo' e desabafa: 'Podia estar fazendo tanta coisa'

Ator da Globo detona remake de 'Vale Tudo' e desabafa: 'Podia estar fazendo tanta coisa'

Imagem - MPF envia denúncia sobre suposta fraude em cota racial de Matteus Amaral ao Ministério Público do RS

MPF envia denúncia sobre suposta fraude em cota racial de Matteus Amaral ao Ministério Público do RS

Mais recentes

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Imagem - Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada

Mistério em 'Três Graças': Arminda mente sobre morte do marido e deixa Gerluce desconfiada
Imagem - Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

Descubra como a poderosa Lua Nova em Libra hoje (21 de outubro) afeta cada signo do zodíaco

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira
01

Governo da Bahia antecipa salário e feriado do Dia do Servidor Público; confira

Imagem - Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias
02

Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias

Imagem - A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago
03

A história trágica e misteriosa do jovem que teve o corpo dissolvido ao cair em um lago

Imagem - Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris
04

Jovem de 24 anos é vítima de estupro coletivo em Stella Maris