Ex-seminaristas deixam a batina e viralizam ao revelar romance nas redes sociais

Heider Sacramento
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:44
Uma história de amor com final feliz emocionou internautas neste fim de semana. Os ex-seminaristas Melqui Ferraz e Denisson Santos decidiram deixar o seminário e assumir publicamente o relacionamento que começou durante a formação religiosa. O relato viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de apoio e mensagens de carinho.
Melqui contou que a convivência próxima com Denisson despertou sentimentos que ele tentou reprimir por anos. A situação, segundo ele, gerou conflitos internos e até mudanças de cidade impostas por superiores. “Comigo carreguei as lembranças que vivi com você naquela cidade, como as celebrações que íamos fingir a irmandade que debaixo dos panos era amor”, escreveu em uma das publicações.
Melqui Ferraz e Denisson Santos
O ex-seminarista revelou ainda que recebeu conselhos para manter o relacionamento em segredo e continuar no seminário, mas preferiu seguir o coração. “Se por te amar e viver com você, essas tais portas se fecharam, que se fechem mais mil!”, desabafou.
Hoje, longe da vida religiosa, Melqui diz se sentir em paz com a decisão. “Só nós sabemos o quanto choramos e vivemos infelizes por sustentar uma vocação”, afirmou. A publicação já acumula milhares de curtidas e comentários celebrando a coragem do casal em viver um amor sem rótulos.