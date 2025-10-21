AMOR & FÉ

Ex-seminaristas deixam a batina e viralizam ao revelar romance nas redes sociais

Melqui Ferraz e Denisson Santos decidiram abandonar a vida religiosa para viver uma história de amor

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:44

Casal trocou o seminário pelo amor e emocionou os seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Uma história de amor com final feliz emocionou internautas neste fim de semana. Os ex-seminaristas Melqui Ferraz e Denisson Santos decidiram deixar o seminário e assumir publicamente o relacionamento que começou durante a formação religiosa. O relato viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de apoio e mensagens de carinho.

Melqui contou que a convivência próxima com Denisson despertou sentimentos que ele tentou reprimir por anos. A situação, segundo ele, gerou conflitos internos e até mudanças de cidade impostas por superiores. “Comigo carreguei as lembranças que vivi com você naquela cidade, como as celebrações que íamos fingir a irmandade que debaixo dos panos era amor”, escreveu em uma das publicações.

O ex-seminarista revelou ainda que recebeu conselhos para manter o relacionamento em segredo e continuar no seminário, mas preferiu seguir o coração. “Se por te amar e viver com você, essas tais portas se fecharam, que se fechem mais mil!”, desabafou.