Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Governo explica como será a implantação e quem não terá obrigatoriedade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:17

INSS
INSS Crédito: Reprodução

A adoção da biometria para acessar benefícios do INSS já está em vigor, mas, por enquanto, só afeta quem pretende solicitar um novo benefício. Desde 21 de novembro, pedidos passam a exigir a autenticação biométrica como forma de reforçar a segurança e reduzir fraudes.

Para quem já recebe aposentadoria, pensão ou auxílio, nada muda neste momento. O próprio instituto reforça que “quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata”.

Como fazer a prova de vida do INSS

Abra o Meu INSS para fazer prova de vida pelo celula por Divulgação
Acesse o Meu gov.br para confirmar identidade por Divulgação
Dê acesso à câmera para tirar selfie e provar vida por Divulgação
Confirme a prova de vida pelo Meu INSS por Divulgação
1 de 4
Abra o Meu INSS para fazer prova de vida pelo celula por Divulgação

A implementação será feita por etapas. Caso, no futuro, seja necessário atualizar a biometria, cada cidadão será avisado com antecedência. A convocação servirá para que a pessoa emita a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), sem risco de interrupção nos pagamentos.

Quem não precisa fazer biometria

A regulamentação prevê grupos isentos da exigência até que o poder público ofereça alternativas adequadas. Estão dispensados:

Idosos acima de 80 anos;

Pessoas com dificuldade de locomoção comprovada por motivo de saúde;

Leia mais

Imagem - INSS vai realizar mutirão para antecipar perícia médica nesse fim de semana; veja como participar

INSS vai realizar mutirão para antecipar perícia médica nesse fim de semana; veja como participar

Imagem - Acréscimo de 25% na aposentadoria: veja quem tem direito e como pedir adicional no INSS

Acréscimo de 25% na aposentadoria: veja quem tem direito e como pedir adicional no INSS

Imagem - INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício

INSS faz alerta sobre golpe por ligação que pode deixar brasileiros sem benefício

Moradores de regiões de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco;

Migrantes, refugiados e apátridas;

Brasileiros que moram no exterior.

Quem não se enquadrar nessas situações deve acompanhar o calendário oficial para cumprir a biometria no prazo, quando for convocado.

O INSS reforça que o processo será gradual e que não haverá suspensões, bloqueios ou cortes automáticos para quem já recebe seus benefícios normalmente.

Tags:

Inss

Mais recentes

Imagem - PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex

PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex
Imagem - Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços

Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços
Imagem - Dono de loja de celular reage a assalto e mata ladrão e empresário

Dono de loja de celular reage a assalto e mata ladrão e empresário

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação
01

Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
03

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda