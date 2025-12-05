Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:17
A adoção da biometria para acessar benefícios do INSS já está em vigor, mas, por enquanto, só afeta quem pretende solicitar um novo benefício. Desde 21 de novembro, pedidos passam a exigir a autenticação biométrica como forma de reforçar a segurança e reduzir fraudes.
Para quem já recebe aposentadoria, pensão ou auxílio, nada muda neste momento. O próprio instituto reforça que “quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata”.
Como fazer a prova de vida do INSS
A implementação será feita por etapas. Caso, no futuro, seja necessário atualizar a biometria, cada cidadão será avisado com antecedência. A convocação servirá para que a pessoa emita a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), sem risco de interrupção nos pagamentos.
Quem não precisa fazer biometria
A regulamentação prevê grupos isentos da exigência até que o poder público ofereça alternativas adequadas. Estão dispensados:
Idosos acima de 80 anos;
Pessoas com dificuldade de locomoção comprovada por motivo de saúde;
Moradores de regiões de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco;
Migrantes, refugiados e apátridas;
Brasileiros que moram no exterior.
Quem não se enquadrar nessas situações deve acompanhar o calendário oficial para cumprir a biometria no prazo, quando for convocado.
O INSS reforça que o processo será gradual e que não haverá suspensões, bloqueios ou cortes automáticos para quem já recebe seus benefícios normalmente.