Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Governo explica como será a implantação e quem não terá obrigatoriedade

Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:17

INSS Crédito: Reprodução

A adoção da biometria para acessar benefícios do INSS já está em vigor, mas, por enquanto, só afeta quem pretende solicitar um novo benefício. Desde 21 de novembro, pedidos passam a exigir a autenticação biométrica como forma de reforçar a segurança e reduzir fraudes.

Para quem já recebe aposentadoria, pensão ou auxílio, nada muda neste momento. O próprio instituto reforça que “quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata”.

A implementação será feita por etapas. Caso, no futuro, seja necessário atualizar a biometria, cada cidadão será avisado com antecedência. A convocação servirá para que a pessoa emita a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), sem risco de interrupção nos pagamentos.

Quem não precisa fazer biometria

A regulamentação prevê grupos isentos da exigência até que o poder público ofereça alternativas adequadas. Estão dispensados:

Idosos acima de 80 anos;

Pessoas com dificuldade de locomoção comprovada por motivo de saúde;

Moradores de regiões de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco;

Migrantes, refugiados e apátridas;

Brasileiros que moram no exterior.

Quem não se enquadrar nessas situações deve acompanhar o calendário oficial para cumprir a biometria no prazo, quando for convocado.