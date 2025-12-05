Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono de loja de celular reage a assalto e mata ladrão e empresário

Suspeito foi morto, assim como visitante que estava no local

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:15

PM do Parnaá
PM do Parnaá Crédito: Divulgação

A tarde desta quinta-feira (4) terminou em tragédia em uma galeria comercial de Curitiba, no Paraná. Um empresário que visitava o local e um assaltante morreram depois que o proprietário de uma loja de celulares reagiu a um roubo, segundo a Polícia Militar. 

De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o criminoso - um homem de 28 anos com histórico de roubo - entrou no estabelecimento usando uma arma falsa e ordenou que todos seguissem para os fundos da loja. No local estavam o dono, a esposa dele, um entregador e o empresário responsável pela galeria.

Ainda conforme a PM, foi nesse momento que o comerciante, de 35 anos, reagiu e atirou contra o assaltante. O empresário acabou sendo atingido durante a ação. Os dois morreram antes da chegada do socorro.

“O proprietário da loja, com medo de ser baleado, no ímpeto tentou reagir e acabou, ele tem arma registrada, acabou acertando o meliante. Só que na dinâmica dos fatos acabou acertando também o proprietário do centro comercial, ocasionando a morte tanto do meliante, quanto do proprietário do centro comercial”, relatou o major Gonçalves em entrevista para a RPC.

O proprietário da loja foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar depoimento. A identidade dele não foi divulgada.

A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Militar reforçou que, em situações de assalto, a orientação é para que as vítimas não reajam.

Mais recentes

Imagem - PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex

PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex
Imagem - Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços

Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços
Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação
01

Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
03

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda