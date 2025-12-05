CURITIBA

Dono de loja de celular reage a assalto e mata ladrão e empresário

Suspeito foi morto, assim como visitante que estava no local

Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:15

PM do Parnaá Crédito: Divulgação

A tarde desta quinta-feira (4) terminou em tragédia em uma galeria comercial de Curitiba, no Paraná. Um empresário que visitava o local e um assaltante morreram depois que o proprietário de uma loja de celulares reagiu a um roubo, segundo a Polícia Militar.

De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o criminoso - um homem de 28 anos com histórico de roubo - entrou no estabelecimento usando uma arma falsa e ordenou que todos seguissem para os fundos da loja. No local estavam o dono, a esposa dele, um entregador e o empresário responsável pela galeria.

Ainda conforme a PM, foi nesse momento que o comerciante, de 35 anos, reagiu e atirou contra o assaltante. O empresário acabou sendo atingido durante a ação. Os dois morreram antes da chegada do socorro.

“O proprietário da loja, com medo de ser baleado, no ímpeto tentou reagir e acabou, ele tem arma registrada, acabou acertando o meliante. Só que na dinâmica dos fatos acabou acertando também o proprietário do centro comercial, ocasionando a morte tanto do meliante, quanto do proprietário do centro comercial”, relatou o major Gonçalves em entrevista para a RPC.

O proprietário da loja foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar depoimento. A identidade dele não foi divulgada.