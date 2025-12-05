MORTE

‘Rainha do Tecnobrega’: cantora é morta asfixiada e suspeito tenta alterar cena do crime

Laudo aponta asfixia e politraumatismo

Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:40

https://www.instagram.com/p/DR0wreoEflT/ Crédito: Reprodução

A cantora Ruthetty, de 49 anos, famosa no cenário do tecnobrega, foi encontrada morta na quarta-feira (3) em Belém (PA). De acordo com informações repassadas pela assessoria da artista, ela apresentava um ferimento na cabeça provocado por agressões a pauladas. A perícia confirmou que a causa da morte foi asfixia mecânica, sufocação e politraumatismo, segundo o UOL.

Segundo familiares, o corpo demorou mais que o habitual para ser liberado porque a Delegacia de Feminicídio (DEFEM) pediu exames complementares. A equipe de Ruthetty afirma ainda que o autor do crime teria tentado forjar uma cena de suicídio para dificultar a investigação. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob sigilo e que testemunhas serão ouvidas, câmeras de segurança analisadas e novos laudos já foram solicitados.

Ruthetty, de 49 anos, é famosa no cenário do tecnobrega 1 de 4

O velório da artista ocorreu na quinta-feira (4), em uma capela particular no bairro do Marco, em Belém. O sepultamento está marcado para amanhã, às 9h, em um cemitério particular de Ananindeua, na região metropolitana.

Ruthetty alcançou projeção nacional no início dos anos 2000, quando se consolidou como um dos principais nomes do tecnobrega, com sucessos como “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”. A cantora havia sido diagnosticada com esquizofrenia em 2019 e seguia tratamento médico, incluindo uso de medicação e internações.