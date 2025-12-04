Acesse sua conta
Operação que tirou IPTV e 'Gatonet' do ar investiga envolvimento de facções no serviço

Ação derrubou 535 sites e 1 aplicativo de streaming na última semana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:23

Polícia investiga envolvimento de facções em serviços ilegais Crédito: Ministério da Justiça

A Operação 404, que tirou do ar 535 sites e 1 aplicativo de streaming do ar como o IPTV e o ‘Gatonet’, investiga a ligação dos serviços ilegais com facções criminosas. A suspeita se dá pelo fato do esquema bilionário se caracterizar como crime organizado, o que indicaria uma possível entrada dos grupos criminosos ligados ao tráfico de armas e drogas em ações ilegais no ambiente digital.

"O que está acontecendo é uma migração natural do crime organizado para o crime digital. Então, nesse caso, o cara não vai usar arma, ele está usando equipamentos de informática. A conexão [do esquema] com eventuais facções criminosas, as mais conhecidas, ainda está sendo apurada nos inquéritos", explica Rodney da Silva, iretor de Operações e de Inteligência (Diopi) do Ministério da Justiça, ao g1.

A investigação que mira serviços ilegais de streaming e TV pirata vem sendo construída desde 2019 e usa diferentes estratégias para rastrear os responsáveis. Entre elas, estão buscas em grupos do Telegram e na deep web — a parte da internet que não aparece em mecanismos de busca.

Em alguns casos, os próprios integrantes do esquema forneceram pistas involuntárias sobre onde funcionavam as centrais da pirataria. Outro caminho adotado pelos investigadores foi o rastreamento de endereços de IP, uma espécie de “RG” dos servidores, que ajuda a apontar o local físico de onde os sites operam.

A Operação 404 recebeu esse nome em referência ao famoso “erro 404”, que indica página não encontrada. Ela não tem relação direta com a investigação conduzida na Argentina, que no domingo (30) derrubou 22 aplicativos de streaming pirata, como BTV e Red Play, populares em TV boxes.

A oitava fase da ofensiva, realizada na semana passada, mobilizou as Polícias Civis de 17 estados, incluindo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul. Após reunir informações, o Ministério da Justiça repassou os dados para cada polícia estadual, que acionou o Judiciário local para autorizar as ações.

No total, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão. A operação resultou ainda em quatro prisões preventivas e três flagrantes.

Tags:

Pirataria Gatonet Iptv Anatel

