SAÚDE

Consumo de cigarro cresce no Brasil pela primeira vez em 17 anos; entenda o que está por trás

Houve um aumento de 25% no número de adultos fumantes nas capitais brasileiras em apenas um ano

Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:15

É a primeira vez em 17 anos que o consumo de cigarros cresce no país Crédito: Shutterstock

O consumo de cigarro convencional cresceu no Brasil. De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, houve um aumento de 25% no número de adultos fumantes nas capitais brasileiras no período de apenas um ano, saltando de 9,3% em 2023 para 11,6 em 2024. É a primeira vez em 17 anos que o consumo de cigarros cresce no país.

“Infelizmente, esse cenário traduz um enorme retrocesso das conquistas que o país alcançou através de políticas públicas que fizeram o país se tornar referência mundial no controle do tabagismo”, afirma a oncologista Clarissa Mathias, líder do Cancer Center HSI Oncoclínicas.

“Esses números acendem um alerta para a importância de reforçar as campanhas de conscientização sobre os riscos do cigarro, principal fator de risco para o câncer de pulmão”, acrescenta a médica.

A febre dos cigarros eletrônicos nos centros urbanos é um dos fatores responsáveis pelo aumento do consumo de cigarro. “O vape é um caminho rápido e fácil para o cigarro convencional e representa uma ameaça às conquistas da luta antibaco”, reforça a oncologista Larissa Moura.

De acordo com o estudo “Risco de iniciação ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos”, elaborado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) e publicado na Revista Ciência e Saúde Coletiva, o uso de cigarros eletrônicos aumenta em quase três vezes e meia o risco de experimentar o cigarro convencional, e em mais de quatro vezes o risco de passar a fumar. Segundo o oncologista Filipe Visani, muitos jovens migram do cigarro eletrônico para o cigarro tradicional. “É mais barato e acessível, uma vez que o vape é proibido no Brasil”.

Câncer

Considerado a principal causa de morte evitável do mundo pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é também o principal fator de risco para o câncer de pulmão, tumor mais letal em escala mundial. De acordo com estimativa do Inca, o Brasil deve registrar em 2025 mais de 32 mil novos casos de tumores de pulmão. No Nordeste, mais de 6,5 mil diagnósticos são estimados pelo Instituto, sendo 1.360 novos diagnósticos previstos na Bahia.