Homem é achado morto dentro de casa após fumar 'cigarro bíblico'

Polícia foi chamada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:44

Bíblia Sagrada
Bíblia Sagrada Crédito: Shutterstock

Um homem foi encontrado morto dentro de casa em Periquito, no interior de Minas Gerais, na terça-feira (2). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, não havia marcas de agressão no corpo, o que aponta para morte por causas naturais. 

Segundo o Estado de Minas, o morador era usuário de álcool e crack. Ele teria passado a noite consumindo as substâncias e, na manhã seguinte, confeccionou um cigarro utilizando uma folha da Bíblia Sagrada. 

O proprietário do imóvel contou que percebeu o inquilino sem movimentos havia horas, sentado no braço do sofá. Ao se aproximar, tentou deitá-lo e chamou os militares e uma equipe médica, que confirmaram o óbito. Foi essa mesma testemunha quem informou à PM ter visto o homem fumar com uma folha do livro religioso. 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares, que fará perícia e liberação. 

