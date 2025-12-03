POLÍCIA

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Operação 404 bloqueia mais de 500 plataformas clandestinas no país

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:44

Aparelho de IPTV Crédito: Shutterstock

Depois de uma operação derrubar o IPTV no Brasil no início do mês passado, uma nova ação tirou 558 serviços ilegais de streaming do ar desde a última quinta-feira (27), em duas operações no Brasil e na Argentina, segundo o g1. As medidas integram desdobramentos de investigações que, ao longo dos últimos meses, já derrubaram milhares de plataformas que distribuem conteúdo sem autorização.

No Brasil, a oitava fase da Operação 404 — conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública — bloqueou 535 sites e mais um aplicativo utilizado para transmissão irregular de filmes, séries, eventos esportivos e canais de TV. Desde 2019, a força-tarefa atua no enfrentamento a plataformas que violam direitos autorais na internet.

Usuários reclamam de interrupção de serviço pirata 1 de 13

Na Argentina, uma ação realizada no domingo (30) retirou do ar 22 aplicativos, entre eles BTV e Red Play, marcando a segunda etapa da operação que, em novembro, já havia bloqueado outros 14 serviços, como My Family Cinema e TV Express.

Grande parte desses serviços é acessada por meio de TV boxes, aparelhos de IPTV que transformam televisores comuns em dispositivos conectados a streamings. Com o bloqueio, usuários que mantinham assinaturas passaram a relatar problemas em plataformas de reclamação, como o ReclameAqui.