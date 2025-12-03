Acesse sua conta
Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Operação 404 bloqueia mais de 500 plataformas clandestinas no país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:44

Aparelho de IPTV
Aparelho de IPTV Crédito: Shutterstock

Depois de uma operação derrubar o IPTV no Brasil no início do mês passado, uma nova ação tirou 558 serviços ilegais de streaming do ar desde a última quinta-feira (27), em duas operações no Brasil e na Argentina, segundo o g1. As medidas integram desdobramentos de investigações que, ao longo dos últimos meses, já derrubaram milhares de plataformas que distribuem conteúdo sem autorização.

No Brasil, a oitava fase da Operação 404 — conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública — bloqueou 535 sites e mais um aplicativo utilizado para transmissão irregular de filmes, séries, eventos esportivos e canais de TV. Desde 2019, a força-tarefa atua no enfrentamento a plataformas que violam direitos autorais na internet.

Usuários reclamam de interrupção de serviço pirata

Resposta dada antes do fim do serviço por Reprodução
Aviso aos usuários por Reprodução
Na Argentina, uma ação realizada no domingo (30) retirou do ar 22 aplicativos, entre eles BTV e Red Play, marcando a segunda etapa da operação que, em novembro, já havia bloqueado outros 14 serviços, como My Family Cinema e TV Express.

Grande parte desses serviços é acessada por meio de TV boxes, aparelhos de IPTV que transformam televisores comuns em dispositivos conectados a streamings. Com o bloqueio, usuários que mantinham assinaturas passaram a relatar problemas em plataformas de reclamação, como o ReclameAqui.

No entanto, por se tratar de atividade ilegal, consumidores não têm direito a ressarcimento.

Tags:

Pirataria Gatonet Iptv Anatel

